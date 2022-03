Lufta Rusi-Ukrainë, astrologe Meri Shehu: Në favor të cilit lider janë yjet

Në parashikimin e muajit Mars për vitin 2022, Meri Shehu vendos në fokus marrëdhëniet në çdo aspekt të tyre. Një detaj interesant që astrologia e njohur zbulon në “Rudina” në Tv Klan, lidhet me ngjarjen aktuale më të nxehtë në botë, lufta Rusi-Ukrainë.

Nga ana astrologjike, presidenti rus, Vladimir Putin i përket shenjës së Peshores, e cila ndodhet në fund të renditjes së fatit nga Meri Shehu. Ndërkohë, ashendenti i tij është në shenjën e Akrepit, që ka tendencën të jetë autokatastrofik.

Volodymyr Zelenskyy, presidenti i Ukrainës i përket shenjës së Peshqve që renditet në vend të 4 dhe duket se yjet janë në favor të tij.

Megjithatë, çdo gjë do të varet nga takimi i planetëve luftarakë, Marsit e Plutonit që do të takohen nën shenjën e Bricjapit. Datat 2 dhe 3 do të përcaktojnë cili prej liderëve më të diskutuar do të triumfojë.