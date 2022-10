Lufta në Ukrainë: Cila ushtri do të përfitojë më shumë nga dimri?

Gazeta franceze Le Figaro shkruan se Kievi dhe Moska janë në një garë me kohën para se dimri të ndërlikojë operacionet ushtarake, duke kujtuar se “Gjenerali Dimër” ndërhyri katër herë gjatë historisë në favor të Rusisë, fillimisht kundër mongolëve, më pas kundër suedezëve dhe francezëve, dhe në fund kundër gjermanëve. Prandaj, ai shtron pyetjen: “A do të ndodhë përsëri në luftën në Ukrainë?”

Gazeta theksoi se dimri në Ukrainë mund të shkojë 30 gradë nën zero, gjë që ndikon seriozisht në mundësinë e manovrimit, por se kjo “nuk do t’i japë fund luftimeve, por vetëm do t’i komplikojë ato”, sipas Yohann Michel, një studiues në Institutin Internacional për Studime Strategjike.

“Ukrainasit do të përpiqen të intensifikojnë luftën e shkatërrimit në zonat që janë marrë nga ai vend, si në Kherson,” thotë Thibault Fouillet i Fondacionit për Studime Strategjike.

Për Rusinë, e cila ka përjetuar humbje taktike që nga fillimi i shtatorit, sipas gazetës, dimri mund të nënkuptojë mundësinë e stabilizimit të frontit, kështu që do të jetë i dobishëm, veçanërisht pasi nënkupton edhe fundin e stërvitjes së 300 mijë rezervistëve, ardhja e të cilëve do të jetë një lehtësim për forcat që kanë qenë në front gjatë shtatë muajve të fundit. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ka pak shanse që ushtria ruse të nisë një ofensivë të re gjatë dimrit.

Strategjikisht, “Rusia dëshiron të shmangë humbjen e territoreve të aneksuara së fundi,” thotë Yohann Michel, ndërsa Kievi kërkon të rifitojë sa më shumë territor që të jetë e mundur përpara se dimri të komplikojë misionet luftarake, veçanërisht pasi ushtria e Ukrainës do të marrë 625 milionë dollarë ndihmë të re nga SHBA, siç thotë Thibault Fouillet.

Nga ana e tij, Edouard Jolly, një studiues i specializuar në konfliktet e armatosura, beson se “ngrirja ose ndryshimi i terrenit është ose nuk është një avantazh strategjik, sepse luftëtari mund të përdorë ndryshimet në terren si një faktor befasie, veçanërisht në dimër, periudhë, si sulmi i Hitlerit në vitin 1941, i cili u bë më i lehtë me ngrirjen e tokës. Prandaj, Ukraina mund të vazhdojë ofensivën e saj, por me një ritëm më të ngadaltë se në javët e fundit”.

Ndonëse ngrica dhe i ftohti sjellin komplikime logjistike, sepse çojnë në konsumimin e parakohshëm të pajisjeve dhe luftëtarëve, gjatë asaj periudhe zhduken një numër i caktuar i bimëve dhe pemëve, gjë që nxjerr në pah kamuflimin e shumë njësive. Kjo mund të lehtësojë edhe kalimin e disa rrugëve ujore dhe rrjedhimisht edhe infiltrimin në zonat e territorit armik.

Megjithatë, rreziku kryesor për ukrainasit nuk është as i ftohti dhe as ngrica, por rënia e mbështetjes perëndimore, veçanërisht pasi mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e paparashikueshme, dhe në Evropë ajo ndikohet nga çështjet ekonomike dhe energjetike.

Megjithëse evropianët deri më tani kanë ofruar vazhdimisht mbështetjen e tyre për Ukrainën përmes dërgesave të armëve dhe sanksioneve ekonomike kundër Rusisë, disa kanë frikë nga një ndryshim për shkak të zgjidhjes së çështjeve të energjisë në periudhën e dimrit, megjithëse Thibault Fouillet dhe Yohann Michel besojnë se ka pak mundësi për kjo.