“Lufta” ndaj emigrantëve shqiptar, Sunak gati marrëveshjen me Francën për rritjen e kontrollit ndaj emigrantëve

Kryeministri britanik Rishi Sunak i ka kërkuar Sekretarit të Brendshëm të tij të nënshkruajë marrëveshjen më të madhe ndonjëherë me francezët për të trajtuar emigrantët e paligjshëm në bregun jugor. Kryeministri do të takohet nesër me presidentin francez Emmanuel Macron në samitin COP27 në Egjipt për të sqaruar detajet.

Sipas Dailymail, marrëveshja, të cilën Mbretëria e Bashkuar shpreson ta nënshkruajë në javët e ardhshme, do të nënkuptonte një rritje të oficerëve francezë që patrullojnë plazhet. Ajo vjen ndërsa sekretarja Suella Braverman paralajmëroi se shumë shqiptarë bëjnë pretendime ‘të rreme’ se janë ‘skllevër modernë’, pavarësisht se paguajnë mijëra paund për të shkuar në MB.

Sunak tani po akuzohet nga aleatët e Boris Johnson për ‘zhveshje ndaj Brexit’ për të qetësuar Macron për të marrë më shumë ndihmë nga Parisi për të zgjidhur krizën e emigrantëve që kalojnv nga kanali i La Mansh. Deputetët e afërt me Johnson ngritën pretendimet se Sunak ishte duke u kthyer prapa në heqjen e ligjeve të lidhura me BE-në, se ai ndoshta ishte duke hequr dorë nga një premtim për të krijuar një “njësi të ofrimit të Brexit” dhe gjithashtu duke zbutur qëndrimin e tij ndaj protokollit të Irlandës së Veriut.

Deputetët konservatorë të Brexitit pranuan se projektligji i Ligjit të Mbajtur të BE-së përfshinte gjithmonë dispozitën që disa ligje të lidhura me Brukselin të mbaheshin deri në vitin 2026, 10 vjetori i referendumit.

Por ata kanë frikë se Sunak tani po planifikon të lejojë që shumë rregulla të BE-së të mbijetojnë deri atëherë si pjesë e një ‘qasjeje pajtuese’ ndaj BE-së dhe Francës në veçanti. Premtimi i kryeministrit për të krijuar një njësi të ofrimit të Brexit u bë verën e kaluar në përpjekjen e tij të parë për t’u bërë udhëheqës i konservatorëve.

Raportet për një ngadalësim në heqjen e rregullave të BE-së erdhën pas paralajmërimeve nga disa drejtues biznesi se zëvendësimi i tyre me standarde të reja në Mbretërinë e Bashkuar mund të jetë një ‘zvarritje e rritjes’.

“Kam besim të plotë se Kryeministri do të bëjë atë që premtoi dhe do të vazhdojë me Ligjin e Mbajtur të Ligjit të BE-së në formën e tij aktuale”.- tha përfaqësuesi i Brexit Jacob Rees-Mogg.