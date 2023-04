LIVE/ “Shpërthen” festa në Lisbonë, Inter ndëshkon Benficen (VIDEO)

Champions League rikthehet sonte me ndeshjet e para çerekfinale. Zikaltërit e Interit kanë përpara një betejë mjaft të vështirë, teksa do përballen me Benficën në Lisbonë në orën 21.00. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare, me trajnerin Inzaghi dhe homologun Schmidt që kanë shuar dyshimet sa i përket “luftëtarëve” që do zbresin në fushë.

Si italianët, ashtu edhe portugezët luajnë me formacionet më të mira të mundshme, duke patur parasysh që nga të dyja kampet ka mungesa të rëndësishme.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Vëmendja është e përqendruar në Manchester, Ku Manchester City sfidon Bayern Munchen. Guardiola sfidon Thomas Tuchel, Haaland kundër mbrojtjes së hekurt bavareze, të dy skuadrat premtojnë…spektakël.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Stones, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; B. Silva, Haaland, Grealish.

Bayern (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Coman, Gnabry; Musiala.

LIVE/

Benfica – Inter 0-1

Manchester City – Bayern Munchen 1-0

/Albeu.com/