Linjat ajrore amerikanë anulojnë qindra fluturime për shkak të Omicron

Linjat ajrore në SHBA vazhdojnë të anulojnë fluturimet e tyre për shkak të rritjes së rasteve më variantin Omicron, duke shkaktuar kështu ndërprerje globale të udhëtimeve për Krishtlindje.

¼ e më shumë se 4 mijë fluturimeve të anuluara në mbarë botën janë regjistruar të premten dhe këtë të shtunë, sipas faqes së internetit Flightaware.

SHBA, si shumica e vendeve në mbarë botën, ka parë një rritje të mprehtë të rasteve.

Pavarësisht gjetjeve të hershme se Omicron është më i butë se variantet e tjera, shkencëtarët janë të shqetësuar nga numri i madh i infeksioneve.

Në Mbretërinë e Bashkuar, e cila përsëri ka regjistruar numra rekord të rasteve të premten, vullnetarët po përgatiten për një nxitje përforcuese të ditës së Krishtlindjes për të zvogëluar ndikimin e Omicron.

Në të gjithë Evropën, qeveritë po marrin masat e tyre për të luftuar rritjen:

Italia, Spanja dhe Greqia i kanë bërë sërish të detyrueshme maskat edhe në ambiente të hapura.

Katalonja, në veri-lindje të Spanjës, ka vendosur një shtetrrethim brenda natës. Holanda hyri në një bllokim të rreptë në fillim të kësaj jave

Gjermania ka thënë se do të kufizojë tubimet private në 10 persona dhe do të mbyllë klubet e natës nga 28 dhjetori. Ndeshjet e futbollit do të luhen me dyer të mbyllura.

Portugalia ka urdhëruar mbylljen e bareve dhe klubeve të natës nga 26 dhjetori dhe e ka bërë të detyrueshme punën nga shtëpia deri më 9 janar.

Por në Afrikën e Jugut, ku varianti Omicron u identifikua për herë të parë, qeveria i ka dhënë fund gjurmimit të kontakteve me Covid, me përjashtim të shpërthimeve serioze të grupimeve.

Departamenti i Shëndetësisë njoftoi se pasi shumica e popullsisë tani ishte ekspozuar ndaj koronavirusit, politika tani po kalon nga një strategji kontrolli në një strategji zbutjeje, duke përfshirë vetë-monitorimin, mbajtjen e maskave dhe distancimin social./albeu.com