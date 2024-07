Lefter Maliqi: Rama është frikacak, me qeveri teknike humb zgjedhjet

Drejtuesi politik i Partisë së Lirisë për Beratin, Lefter Maliqi, ka komentuar protestën e zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga opozita.

Maliqi deklaron se me qeveri teknike humb Rama. Ai shton se Rama nuk do fitonte kurrë me zgjedhje të lira e të ndershme dhe prandaj ai frikësohet.

“Bregdetet e Shqipërisë janë bosh ajo reklama e madhe e kryeministrit dhe të gjitha me radhë. Kjo qeveri janë nën hetim dhe krybashkiakët i ka kapur ligji i dekriminalizimit ku kanë pasuri marramendëse.

Ne treguam që opozita ishte e bashkuar dhe një pjesë e personave që qëndronin pas vulës ishin në protestë. I jap dorën dhe përfaqësuesit të Bashës që nëse do kisha votat e tij do të kisha fituar 100% e kam mik dhe i jap dorën sepse jemi së bashku për të rrëzuar Ramën.

Me zgjedhje të ndershme dhe të drejta të jeni të bindur që me qeveri teknike humb Rama i humb keq zgjedhjet dhe do të tentojë që të mos e pranojë këtë kusht. Me zgjedhje të ndersha ai kurrë nuk fiton”,– shprehet Maliqi.