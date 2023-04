Larje hesapesh për pazaret e drogës, vriten 4 persona në Meksikë

Katër persona kanë humbur jetën në Kankun të Meksikës, si paosjë e të sjkëmbimit të zjarrit mes banface të drogës për larje hesapesh.

Të shtënat me armë zjarri shpërthyen dutën e djeshme në një zonë e cila frekuentohet nga shumë turistë. Gjatë periudhës së Pasjkëve Kankut mirëpret më shumë se një milion turistë meksikanë dhe të huaj.

Autoritetet lokale bëjnë me dije se në lidgje me vrasjen e katërfishtë janë arretuar dy persona si t ë dyshuar kryesorë. Viktimat dyshohet se ishin “të lidhur me trafikimin sasive të vogla të drogës”.

Trafikantët dhe banditë në Kankun luftojnë për kontrollin e shitjes së drogës te turistër. Miliona turistë, të cilët zakonisht mbërrijnë me fluturime direkte nga Meksika, Evropa dhe nga SHBA, zakonisht nuk janë në shënjestër të kriminelëve.