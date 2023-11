Lajçak sot në Beograd, takim me presidentin Vuçiç

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, do të takohet sot, 14 nëntor, me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, njoftoi të hënën Presidenca serbe.

Siç thuhet në njoftim, takimi do të mbahet në orën 11:00 në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Presidentit të Republikës në Beograd.

Më 7 nëntor, Lajçaku vizitoi Kosovën, ku u takua me zëvendëskryeministrin e parë të Kosovës, Besnik Bislimi, si dhe me liderët e partive opozitare për të biseduar për draft-statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

“Propozimi i ri evropian dhe modern” për statutin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë iu dorëzua autoriteteve të Kosovës nga pesë emisarët perëndimorë gjatë vizitës së tyre në Prishtinë më 21 tetor.

Delegacioni përbëhej nga përfaqësues të BE-së, Shteteve të Bashkuara, si dhe Gjermanisë, Francës dhe Italisë.

Më 26 tetor, në Bruksel u mbajt një takim i veçantë mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni me kryeministrin e Kosovës Kurti dhe më pas me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç.

I pranishëm në takim ishte edhe shefi i diplomacisë së BE-së, Josep Borrell.

Takimet nuk dhanë fryte sepse Kurti kërkoi nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën liderët u pajtuan më 27 shkurt në Bruksel dhe aneksin e saj, për të cilin u dakordua më 18 mars në Ohër.

Kurti pranoi se plani i të dërguarve perëndimorë do të ishte korniza e re e negociatave.

Presidenti serb Vuçiç e hodhi poshtë këtë. Në atë takim, pala kosovare gjoja pranoi një propozim të ri për statutin e Komunitetit.

Një ditë pas këtij takimi, liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë kërkuan që Kosova të formojë Asociacionin, ndërsa Serbia ta njohë Kosovën de facto.