Ky është sekreti i një lidhjeje të qëndrueshme

Vitet e fundit, kujdesi për shëndetin mendor duket të jetë një temë gjithnjë e më e shpeshtë diskutimi. Psikoterapia, tani, në vend se një tregues i një personaliteti të shqetësuar, konsiderohet si një nga mjetet më të rëndësishme të një personi në rrugën drejt vetë-përmirësimit dhe vetëdijes. Prandaj, pas pandemisë që na mbylli në shtëpi për një kohë shumë të gjatë, terapia në çift nuk u drejtohet më vetëm çifteve në prag të ndarjes. Sepse në këtë situatë mbylljeje dhe pasigurie, të gjithë ne u përballëm pashmangshëm me zgjedhjet tona!

Dhe megjithëse do të ishte e thjeshtë të pretendonim se ekziston një “recetë” e pagabueshme për një marrëdhënie të mirë dhe të shëndetshme, terapistja e çifteve Julie Menanno theksoi përmes një postimi në Instagram se sa i rëndësishëm është koncepti i vlefshmërisë mes partnerëve.

Konkretisht, koncepti i vërtetimit të ndjenjave paraqitet si një hap i parë i domosdoshëm për të filluar çdo bisedë të vështirë mes një çifti. Ashtu si një shtëpi nuk mund të ndërtohet pa një themel të duhur, ashtu edhe një bisedë për dallimet ose kufijtë nuk mund të fillojë pa një themel të mirë emocional për çdo individ. Sepse për të dëgjuar dhe dëgjuar, në një bisedë, duhet të dimë se bashkëbiseduesi ynë është në gjendje të kuptojë dhe pranojë nevojat tona. Pikërisht këtë bën vërtetimi i ndjenjave, duke i ofruar partnerit konfirmimin se tek ne do të gjejë jo vetëm mirëkuptim, por edhe respekt.

Sipas Menanno, shumica e grindjeve mes çifteve lindin sepse njëri ose të dy ndihen të keqkuptuar nga tjetri. Në fakt, ata shpenzojnë aq shumë energji dhe kohë duke u përpjekur të kuptohen, sa në fund mendojnë se nuk ka arsye për të vazhduar bisedën dhe të frustrohet. Përkundrazi, nëse çdo bisedë, e cila në të kaluarën mund të çojë në një debat, fillon me vërtetimin e ndjenjave të tjetrit dhe konfirmimin që të dy i dëgjoni dhe i kuptoni, krijohet një mjedis i sigurt në të cilin çdo mosmarrëveshje mund të zgjidhet në mënyrë efektive.

Më pas, Menanno sugjeron, përmes shembujve, se si duket teknika e vërtetimit në praktikë.

Në vend të kësaj:

“Pse u regjistrove për mësimet e kitarës ndërsa ne po përpiqemi të kursejmë para?”

Mund të thuash:

“E di sa gëzim të jep muzika dhe kur je i lumtur ndihem edhe unë i lumtur. Megjithatë, ndihem në ankth se si do të mund ta përballojmë këtë dalje të re dhe nëse do të kemi nevojë të bëjmë ndonjë ndryshim në jetën tonë në me qëllim që të ketë sukses”.

Ose, në vend të:

“Ti kurrë nuk dëshiron që ne të kalojmë kohë së bashku në mbrëmje. Gjithmonë thua se je shumë i lodhur”.

Mund të thuash:

“E kuptoj sa i rraskapitur ndihesh këto ditë dhe sa shumë po punon. Në fund të fundit, një nga gjërat që dua tek ty është se sa këmbëngulje dhe me pasion i ndjek qëllimet e tua. Nuk do të doja ta ndryshoja këtë. Por kohët e fundit ndihem shumë e vetmuar dhe më mungojnë mbrëmjet tona së bashku. A mund të më konfirmosh se kur të përfundojë kjo periudhë e vështirë, ne do të fillojmë të kalojmë sërish pak kohë së bashku para gjumit?”

Kështu mund t’i kujtoni partnerit tuaj se sa shumë e vlerësoni dhe kuptoni atë, duke shprehur një nevojë tuajën ose duke vendosur një kufi.