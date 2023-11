Ky detaj i vogël tregon nëse do të zgjasë apo jo lidhja juaj

Shumica e njerëzve nuk hyjnë në marrëdhënie duke menduar se nuk do të zgjasin, por ka pretendime se funksionon për të përcaktuar nëse një çift do të qëndrojë së bashku apo jo dhe gjithçka ka të bëjë me zogjtë. Abraham Piper njoftoi në Instagramin e tij se ka ende një mënyrë për ta bërë lidhjen tuaj të qëndrueshme, transmeton Mirror.

“Në vitin 1990, psikologu John Gottman e ktheu një laborator në një dhomë me një shtrat të rehatshëm dhe një mëngjes të shijshëm dhe solli çiftet për të vëzhguar se si ndërveprojnë”, shpjegoi ai.

“Disi ky duket si një eksperiment shumë i këndshëm dhe shumë rrëqethës në të njëjtën kohë”, tha Abraham me shaka. Më pas ai shpjegoi se si funksionoi hulumtimi: “Gjatë kërkimit të tij ai gjeti një veprim që mund të parashikonte me 94% saktësi nëse një marrëdhënie do të zgjaste”.

“Kur njëri partner thotë: “Oh, çfarë zog i bukur jashtë”, partneri tjetër përgjigjet me diçka të tillë si “Oh, sa bukur”, apo e injoron partnerin e tij dhe zogun.” Është një moment i vogël në një marrëdhënie, por është ajo që është e rëndësishme sepse situata të tilla mund të jenë të zakonshme.

“Gotman i quajti këto ndërveprime oferta. Ai po kërkonte një lidhje të vogël – si do të përgjigjet partneri ynë? Ai zbuloi se çiftet që do të ndaheshin më vonë u angazhuan në pyetje kaq të vogla vetëm 33 për qind të rasteve.

“Çështja është se kur dashuria e jetës të tregon një zog, ti shikon zogun. Janë gjërat e vogla ato që krijojnë një lidhje. Në fakt, ka një studim tjetër që tregon se marrëdhëniet e lumtura ndërtohen në mënyrën se si e trajtojmë njëri-tjetrin”, shton ai.

Në komente, një grua tha se ajo dhe burri i saj ishin një nga çiftet në kërkimin e Gotman. Ajo shkroi: “Unë dhe bashkëshorti im i ndjerë ishim një nga çiftet Gotman. Gjithmonë mendoja nëse ai mendonte se do të zgjasnim. E bëmë, 28 vjet derisa ai ndërroi jetë. Unë isha shtatzënë dhe e çuditshme në atë kohë. Gjithmonë e ndjeja se burri im ishte shumë më i mirë se sa e meritoja, por i isha mirënjohëse. Megjithatë, mendoj se teoritë e Gotman ishin të sakta.”