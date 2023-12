Kuvendi i hoqi imunitetin, Berisha s’e njeh vendimin dhe i bashkohet protestës: Në kundërshtim me Kushtetutën!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas vendimit të Kuvendit, që i hoqi imunitetin e deputetit, duke iu përgjigjur kërkesës së SPAK, që kërkon arrestimin e tij.

“Sot parlamenti antikushtetues, antidemokratike, votoi në kund3ërshtim me çdo procedurë ligjore për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tim. Sot parlamenti vazhdoi veprën që dështoi më 9 shtator, dy vite më parë. Por nëqoftëse dështoi më 9 shtator, ju garantoj se sot do të jetë më i dështuar se kurrë. Ky vendim jo që nuk do të mundë të realizojë shkatërrimin e opozitës, por do ta mobilizojë atë nën moton ‘o sot o kurrë’ duke i dhënë përgjigje të merituar.”, tha ai.