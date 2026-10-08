Kushtetuesja shtyn vendimmarrjen për kërkesën e Berishës ndaj masës “Detyrim Paraqitje”

Kushtetuesja shtyn vendimmarrjen për kërkesën e Berishës ndaj masës “Detyrim Paraqitje”

Gjykata Kushtetuese nuk ka dhënë vendim lidhur me kërkesën e Sali Berishës për shfuqizimin e masës “Detyrim Paraqitje” të vendosur ndaj tij.

Sipas gazetares së Top Channel, Anila Hoxha, kreu i opozitës nuk do të marrë një vendim gjatë ditës së sotme.

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Seanca plenare ishte parashikuar të shqyrtonte kërkesën për shpalljen si antikushtetues të vendimit të Gjykatës së Posaçme të Apelit, të datës 3 janar 2025. Me atë vendim, masa ndaj Berishës u ndryshua nga “Arresti shtëpiak” në “Detyrim Paraqitje”.

Kërkesa lidhet me procedimin ndaj Sali Berishës dhe Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ndërsa shqyrtimi po zhvillohet mbi bazën e dokumenteve.

Në shkresë kërkohet “shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 1 (87-2025-1), datë 03.01.2025, të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe i vendimit nr. 00-2025-658, datë 22.2025, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë”.


Shtuar 8.10.2026 17:44

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