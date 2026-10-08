Aksident në Lushnjë, automjeti del nga rruga dhe përmbyset pas përplasjes

Një aksident rrugor është shënuar pranë rrethrrotullimit të Plukut, në bypass-in e autostradës në Lushnjë.
Një automjet tip “Ford” ka dalë nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se ka humbur kontrollin. Mjeti është përplasur fillimisht me murin e një biznesi, ka rrëzuar një shtyllë ndriçimi dhe, pas disa rrotullimeve, ka mbetur i përmbysur në njërën anë.
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Drejtuesi i automjetit është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës nga ambulanca e mbërritur në vendngjarje, ku po merr trajtim mjekësor.
Shërbimet e Policisë së Qarkullimit po punojnë për dokumentimin e aksidentit dhe menaxhimin e trafikut. Ndërkohë, ekspertët e Policisë Shkencore kanë nisur veprimet për përcaktimin e plotë të shkaqeve të ngjarjes.
Dyshimet paraprake lidhen me lëvizjen e automjetit me shpejtësi mbi normat e lejuara, çka mund të ketë bërë që drejtuesi të humbte kontrollin dhe të përplasej me objektin në anë të rrugës.