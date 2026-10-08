Aksident në Lushnjë, automjeti del nga rruga dhe përmbyset pas përplasjes

Aksident në Lushnjë, automjeti del nga rruga dhe përmbyset pas përplasjes

Një aksident rrugor është shënuar pranë rrethrrotullimit të Plukut, në bypass-in e autostradës në Lushnjë.

Një automjet tip “Ford” ka dalë nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se ka humbur kontrollin. Mjeti është përplasur fillimisht me murin e një biznesi, ka rrëzuar një shtyllë ndriçimi dhe, pas disa rrotullimeve, ka mbetur i përmbysur në njërën anë.

Të lidhura

None found

Drejtuesi i automjetit është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës nga ambulanca e mbërritur në vendngjarje, ku po merr trajtim mjekësor.

Shërbimet e Policisë së Qarkullimit po punojnë për dokumentimin e aksidentit dhe menaxhimin e trafikut. Ndërkohë, ekspertët e Policisë Shkencore kanë nisur veprimet për përcaktimin e plotë të shkaqeve të ngjarjes.

Dyshimet paraprake lidhen me lëvizjen e automjetit me shpejtësi mbi normat e lejuara, çka mund të ketë bërë që drejtuesi të humbte kontrollin dhe të përplasej me objektin në anë të rrugës.


Shtuar 8.10.2026 17:44

Tags: , , , , , , ,
BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet

BE hyn në dimër me rezerva të ulëta gazi, Komisioni Europian qetëson tregjet
Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin

Goditje për yllin e Kombëtares, humbet 2 milionë euro dhe rekordin
Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse

Email-et kërcënuese në institucionet shtetërore, reagon Policia: Nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve plasëse
Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese

Miratimi i Territoriales Reformës/ Reagon Rama: S’duhet të bëjnë asnjëherë “hesape pa hanxhinë” me PS, Shqipëria mori një shtysë modernizuese
Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye

Eli Fara në emisionin e Luizit pas bujës me videot intime, shpërthejnë kritikat për këngëtarin! Shkodrani sqaron gjithçka: E kam quajtur kështu për këtë arsye
“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit

“Nuk jemi kartona”, Spiropali kërkon më shumë kompetenca për bashkitë dhe reformim të sistemit
Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit

Berisha për reformën territoriale: Qëndrimi kundër duhet shoqëruar me votë, ndryshe fjalimi do të ishte hipokrit
Braçe: Më konsiderojnë ndikim negativ, por këtë betejë do ta përballoj i vetëm

Braçe: Më konsiderojnë ndikim negativ, por këtë betejë do ta përballoj i vetëm