Kush janë presidentët e SHBA-së të hetuar nga FBI ndër vite

Ditën e djeshme u bastis nga agjentët e FBI vila e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Mar a Lago.

Sipas burimeve, kjo ndërhyrje u bë me qëllim gjetjen e disa dokumentave konfidenciale, që dyshohej se ndodheshin aty.

Edhe pse kjo ishte hera e parë në histori që FBI bastisi shtëpinë e një ish-presidenti të SHBA-së, Trump nuk është presidenti i parë i SHBA (ish ose në shërbim) që hetohet nga FBI.

Disa presidentë të tjerë amerikanë janë përballur me hetime të FBI-së, gjatë gjithë kohës që ishin ende në detyrë.

Richard Nixon presidenti i 37 i SHBA, dha dorëheqjen më 8 gusht 1974, për të shmangur shkarkimin për skandalin ëatergate, që shpesh përmendet si një nga skandalet më të mëdha politike në historinë e SHBA. Më 17 qershor 1972, policia kapi pesë burra që hynë në zyrat e Komitetit Kombëtar Demokratik në kompleksin ëatergate në Uashington DC, më 10 tetor 1972, gazetarët e ëashington Post zbuluan se agjentët e FBI-së kishin gjetur lidhje midis ndihmësve të Nixon dhe depërtimit të ëatergate. Gjithashtu u zbulua se një sistem regjistrimi ishte instaluar në Zyrën Ovale, duke përfshirë bisedat e Nixon me zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë. Duke u përballur me rrezikun e shkarkimit, Nixon mbajti një fjalim dorëheqjeje.

Edhe Administrata e Ronald Regan, presidenti i 40-të i SHBA-së, që shërbeu midis viteve 1981-1989, u përball me një hetim mbi skandalin Iran-Contra që përfshinte shitje sekrete të armëve amerikane në Iran në këmbim të lirimit të amerikanëve të mbajtur peng në Liban nga Hezbollahu. Disa zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë, duke përfshirë anëtarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, kolonel Oliver North, u dënuan për hetimin, por nuk u gjetën prova për përfshirjen e Reganit.

Ndërsa Bill Clinton, presidenti i 42-të i SHBA-së, dhe gruaja e tij Hillary Clinton, u hetuan për skandalin ëhiteëater mbi investimet e tyre në pasuri të paluajtshme në shtetin jugor të SHBA-së, Arkansas, përpara se të arrinin në Zyrën Ovale në 1993. .ëhiteëater Development Corporation ishte sipërmarrja e dështuar e biznesit të Clintons së bashku me dy partnerët e biznesit, Jim dhe Susan McDougal. Klintonët u akuzuan për presion ndaj një bankieri të Arkansasit për t’i dhënë McDougal-it një hua të paligjshme. Në lidhje me akuzat u nisën disa hetime nga agjencitë amerikane, Kongresi dhe një prokuror special. Megjithatë, Klintonët u pastruan nga çdo akuzë.

Xhorxh ë. Bush, presidenti i 43-të i SHBA-së, shërbeu në 2001-2009 dhe disa anëtarë të administratës së tij u përballën me akuza për zbulimin e identitetit të operativës së CIA-s, Valerie Plame tek gazetari Robert Nova. Plame dhe burri i saj e akuzuan Bushin për ekzagjerim të provave për të justifikuar shkuarjen në luftë në Irak, një pretendim që u vërtetua me kalimin e viteve. Disa zyrtarë nga administrata e Bushit u përballën me një hetim që zgjati 22 muaj. Por nuk u gjet asnjë provë për përfshirjen e Bushit në aferën Plame.