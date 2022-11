Kush e frymëzon Suarez? Kjo është bashkëshortja që e nxorri nga varfëria dhe e mbështeti kudo ku ai luante

Luis Suarez është 35-vjec. Suarez tani luan në vendlindjen e tij Nacional dhe së bashku me skuadrën u shpall kampion i Uruguait më 31 tetor, pasi shënoi një dopietë në ndeshjen finale.

Aventurat e Suarez nuk mbarojnë me kaq. Para Kupës së Botës 2022, ai do të largohet nga Nacional, këtë e ka konfirmuar presidenti i klubit, Jose Fuentes.

Ndoshta do ta shohim Suarez në MLS, ku ka disa kandidatë për të. Në çdo rast, në të gjitha vendimet më të rëndësishme, bashkëshortja e tij Sophia Balbi. Ata janë të martuar që nga viti 2009 dhe kanë një histori të bukur dashurie.

Suarez takoi gruan e tij të ardhshme në moshën 15-vjecare. Dhe më pas ai e ndoqi atë në Evropë.

Në moshën 15-vjeçare, Luis Suarez luajti futboll dhe ëndërronte për një karrierë të madhe. Një ditë ai takoi Sofinë, e cila jetonte një jetë krejtësisht të kundërt:

Prindërit e pasur i siguruan vajzës gjithçka që u nevojitej dhe donin që vajza e tyre të studionte në Evropë. Louis ishte dy vjet më i madh se Sophie, ata ranë në dashuri me shikim të parë.

Disa histori për dashurinë rinore të Suarez me gruan e tij të ardhshme:

• Ajo e detyroi të studionte dhe madje i bëri detyrat e shtëpisë: “Louis e donte futbollin. Por jashtë stërvitjes, ai nuk donte të bënte asgjë. Një ditë kuptova se ai kishte shumë borxhe për detyrat e shtëpisë dhe e pyeta pse po zhgënjehej. “Po, thjesht nuk më intereson”, që atëherë unë personalisht mora mësimet e tij dhe madje bëra disa ushtrime për të.

• Ja fjalët e Suarezit: “Kur më panë prindërit e Sofisë, mendoj se u habitën: një vajzë kaq shembullore dhe e rregullt solli në shtëpi një (bedel) Ushtar në vend të huaj. Por shpejt u bëmë miq. Madje mamaja e Sofisë më bleu takat, erdhi në lojën time një ditë dhe pa që i kisha të gjitha me vrima. Thashë se ishin takat e mia të preferuara, por ajo nuk më besoi”.

Në vitin 2002, babai i Balbit humbi punën dhe e transferoi familjen në Barcelonë. Louis dhe Sophie menduan se kjo do të prishte marrëdhënien e tyre. Por gjithçka ndryshoi kur ai u transferua në bazën e Nacional: pas nënshkrimit të kontratës, ai erdhi në Spanjë, dhe u kthye me një të dashur. Që atëherë çifti nuk është ndarë më. Shtatë vjet më vonë ata u martuan.

Gruaja është shtytësi kryesor i karrierës së Suarez: ajo provokoi një lëvizje te Ajax dhe ndihmoi për të zgjedhur midis Liverpool dhe Manchester United.

Këtu janë disa histori të tjera:

• Në vitin 2006, një vit pasi u bashkua me Nacional, Suarez mori një ofertë nga Groningen: “Unë fola me Sophie në atë kohë dhe fola për interesimin nga klubi holandez. Ajo vetëm bërtiti: “Sigurisht, shko”. Sophie madje më ndihmoi me gjërat e mia: ajo me dha një këmishë, pantallona.

• Një vit më vonë, një sfidë e re, këtë herë te Ajax. Paralelisht, atij iu ofrua një kontratë nga Espanyol, ​​ku jetonte e gjithë familja Sophie. Luis Suarez tha për këtë:

“Ajo u përpoq të më largonte nga shpërngulja në Spanjë, megjithëse ëndërroja që do të jetonim së bashku pranë familjes së saj. Ajo tha se nuk ishte koha, ne po grindemi. Në fund u binda nga argumenti i saj: “Nuk je mjaftueshëm e mirë për Spanjën, sepse nuk arrite një nivel të ri në Holandë. Ju lutem luani më shumë këtu.” Nuk mund ta refuzoja atë, Sophie ishte gjithmonë më e zgjuar se unë.

• Shumë klube të mëdha ishin në kontakt me agjentin e Suarezit në vitin 2010, mes tyre edhe Manchester United dhe Barcelona. Manchester United ishte më këmbëngulës dhe ofroi një kontratë, Liverpool tregoi interes, por premtoi se do ta diskutonte marrëveshjen brenda një viti. Suarez kujtoi një dialog me Sophie si ky:

“Manchester United më dëshiron mua. Kushtet e tyre janë disa herë më të larta se paga ime në Ajax.

– Jeni të interesuar për Liverpoolin, ka më pak konkurrencë.

– Po, por transferimi është i mundur brenda një viti.

– Le të presim. Nëse Manchester United shfaq të njëjtin interes, atëherë ne do të flasim me ta.

Një sezon më vonë, Liverpool bleu Luis Suarez.

• “Kurrë nuk kam dyshuar se do të luaja te Barcelona. Ky është një klub nga qyteti, i cili është bërë shtëpia e familjes. Kur firmosa për Barçën, thjesht i thashë Sophie: “Dëshiroj ta shijoni këtë moment, sepse fitorja ime më e madhe në karrierë u arrit me përpjekjet tuaja. Kontrata me Barcelonën është mirënjohja ime për ju.”

Gruaja e mbështeti Suarezin në momentin kur Barcelona e përjashtoi: vjeshta 2020 është periudha më e vështirë në karrierën e tij

Këtu janë vetëm fjalët e Suarez:

“Nuk doja të largohesha nga Barcelona. Ky klub ishte pasioni im. Fatkeqësisht, njerëzit që ishin në pushtet në Barça në atë kohë më tradhtuan. Kjo është periudha më e vështirë në karrierën time, njerëzit dhe fansat u larguan nga unë. E vetmja që më mbështeti ishte Sophie. Kur mendova për situatën dhe qava, ajo ishte aty. Pa të, unë sapo do ta kisha përfunduar karrierën time.

Sophie më këshilloi të qëndroja në Spanjë dhe të pranoja ofertën nga Atletico. Mendova për Uruguain, por ajo tha: “Nuk je aq i rritur sa të mendosh seriozisht të shkosh në shtëpi”. Ajo kishte të drejtë për të miliontën herë”.

Një vit pasi u transferua në Atletico, Suarez fitoi edhe një herë kampionatin në Spanjë. Barcelona, ​​nga ana tjetër, ishte në krizë. /G.D albeu.com/