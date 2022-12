“Kush e filloi?” Putin zotohet për të vazhduar luftën në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin ka premtuar mbrëmë se do të vazhdojë bombardimet e tij ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, e cila ka lënë miliona pa furnizime jetike.

“Po, ne e bëjmë këtë. Por kush e filloi atë?”, tha ai ndërsa shtoi se kritikat perëndimore ndaj sulmeve ruse nuk do të ndikonin në misionet e tyre luftarake.

Ukraina është përballur me një bombardim të pamëshirshëm të objekteve të saj energjetike që nga tetori, me të paktën tetë sulme në shkallë të gjerë që kanë ndërprerë furnizimin me energji dhe ujë për miliona.

Udhëheqësi rus ka fajësuar më parë një goditje në urën e ngushticës Kerch për valët e pamëshirshme të raketave./albeu.com