Kur stresi i të tjerëve fillon të bëhet “ngjitës”

Gjatë përditshmërisë tonë përballemi vazhdimisht me situata stresuese dhe ndër të tjera, edhe mse stresin e të tjerëve.

Për shembull, gjatë gjithë javës partneri është i stresuar për paraqitjen e vështirë që ka në punë. Ai është i detyruar të flasë, është i papritur, gjithçka është faji i tij. Dhe ju mbani gjatë gjithë javës një pako të madhe stresi që nuk e keni porositur kurrë. Sepse edhe stresi, duket se është ngjitës!

Ankthi mund të jetë krejt i ri, direkt nga gjendja e mendjes sonë, por mund të jetë edhe i dorës së dytë kur jemi të rrethuar nga situata stresuese.

Shkencëtarët e dinë se stresi, ashtu si emocionet e tjera, transmetohet në atmosferë përmes një rrjeti pa tel të neuroneve – pasqyra, siç quhen ato, pjesët e vogla të trurit që na bëjnë të kuptojmë se si ndihet personi tjetër. Dhe pastaj flasim për stresin e dorës së dytë.

Një studim i fundit zbuloi se 26% e pjesëmarrësve raportuan rritje të niveleve të kortizolit thjesht nga vëzhgimi i dikujt që ishte i stresuar.

Stresi i dorës së dytë është shumë më ngjitës nga partneri te partneri dhe anasjelltas (40%) sesa te një i huaj, megjithatë edhe ky (24%) mund të na ngjitet si çamçakëz.

Stresi im

Quhet “parimi i përgjegjësisë emocionale”. Ne jemi përgjegjës për emocionet tona dhe jo burimi i emocioneve të njerëzve të tjerë. Shpesh dëgjojmë shprehjen “ai apo ajo më bën ankth” ose “mosmiratimi i të tjerëve më bën ankth”. Pyetja e duhur për t’iu përgjigjur “çfarë po ju streson?” është “jam i stresuar”. Kur ta kuptoni këtë, do të jeni në gjendje të punoni dhe ta zvogëloni atë.

Tableta për ankthin e të tjerëve

Kur ne e shohim stresin si një kërcënim, trupi dhe mendjet tona e përforcojnë atë automatikisht. Kur dikush është jashtëzakonisht i stresuar, tregoni dhembshuri, por mos pranoni ta lironi nga barra e tij duke e bërë atë tuajën. Shikojeni si një mundësi për të ndihmuar. Shëtisni së bashku duke diskutuar se çfarë ngjyre do të ishte më e mira për të lyer thonjtë tuaj ose cila është temperatura ideale për verën.

Ndërtoni imunitetin tuaj natyral

Vetëvlerësimi i qëndrueshëm dhe i fortë është një rrjet sigurie kundër stresit të të tjerëve. Sa më i lartë të jetë, aq më shumë ka të ngjarë të ndjeni se mund të përballoni çdo situatë me të cilën përballeni. Kujtojini vetes se mund të përballoni çdo gjë që ju del përpara. Ushtrimi është një nga mënyrat më të mira për të ndërtuar vetëbesim, sepse truri regjistron një fitore sa herë që ushtroni.

Merrni vitaminat tuaja kundër stresit

Para se të shkoni në punë ose në një mjedis tjetër stresues, mos harroni të keni marrë antitrupat e duhur. Mendoni për tre gjëra për të cilat jeni mirënjohës sot. Shkruani një email pozitiv ose dërgoni një tekst lavdërimi dikujt. Meditoni vetëm për dy minuta. Shkruani në ditarin tuaj një përvojë shumë pozitive që keni pasur.

Jini të kuptueshëm, por…

Jini të kuptueshëm për ndjenjat negative të njerëzve të tjerë, por uluni me tuajat. Në vend që t’i përgjigjeni telefonatës stresuese nga shoqja që ju tregon se sa e dërrmuar është çdo ditë me një ton po aq stresues, përgjigjuni me qetësi “Jam shumë e lumtur që flas me ty”. Dhe mbylleni shpejt me një justifikim të këndshëm.

Ju meritoni të ndiheni mirë dhe të shijoni jetën tuaj. Megjithatë, nuk është gjithmonë aq e lehtë. Në momentet kur ju duket e vështirë të përballoni, mos harroni se mund të kërkoni këshillën e një eksperti dhe të ndani atë që ju shqetëson.