“Kur ngrihet populli, bie tirania”, Meta para Bashkisë: Shqiptarët të bashkohen kundër projektit shfarosës të kombit

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta është bërë pjesë e protestës së thirrur nga “Aleanca për Teatrin” para Bashkisë së Tiranës, në lidhje me dosjen “5D”.

Në fjalën e tij para qytetarëve, Meta u shpreh se shqiptarë duhet të bashkohen kundër projektit shfarosës të kombit.

“Në Tiranë dhjetëra familje janë rrugëve dhe Veliaj e ka nxjerrë nënë Lizën në mes të rrugës, ka nxjerrë edhe nëna me foshnje me gaz nga shtëpitë e tyre, Tirana është vërë lavatriçja më e madhe e pastrimit të lekëve nga krimi i organizuar. Opozita duhet ta nisë nga ata këshilltarë që nuk luftojnë si këshilltarët që folën këtu, Hajde nënë Liza, o burrneshë. Ti një ditë do të flasësh tek karrigia e atyre 5D-ve., Kjo fara e keqe e Rilindësve nuk i do nënat shqiptare, me këto tradita e halle.

I bëj thirrje këshilltarëve opozitarë që duhet të jenë bashkuar dhe të distancohen nga ofertat e Veliajt për të heshtur, zgjedhjet e vjedhura e të blera nuk e mbajnë dot gjatë atyre Veliaj.

Ndaj ti bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, shqiptarë të bashkohemi kundër projektit shfarosës të kombit tonë nga ky sekt kriminal, Unë kam problemet e mia, por dal në mes të Tiranës pa bodyguard. Unë i kam përzërë punonjësit e Gardës sepse janë patronazhistë.

Erdhi ora t’i përzëmë.

Sali Berisha është i lirë sepse është në zemrat e të gjithë atyre njerëzve që kanë dinjitet.

Bëjmë thirrje qytetarëve të ngrihen, kur ngrihet populli bie Tirania. Këtë bashki do ia kthejmë qytetarëve të Tiranës shumë shpejt”, tha ai.