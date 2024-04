Këlliçi i kërkon dorëheqjen Veliajt: Largohu, çliro bashkinë e Tiranës

Ish-kandidati i Rithemelimit për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, në fjalën e tij përpara protestuesve, i bëri thirrje kryebashkiakut Erion Veliaj që të japë dorëheqjen.

Këlliçi tha se Veliaj duhet të çlirojë Bashkinë e Tiranës. Sipas tij, Veliaj ka terrorizuar Tiranën më 14 maj.

“Ne kërkojmë të dorëhiqet një bandit që qëndron në krye të Bashkisë. I bëj thirrje Veliajt, arrestohesh ose jo ky nuk është problemi ynë, por largohu njëherë e më parë si kryebashkiak. Me bandën tëndë kriminale 5D terrorizove qytetarët me vota më 14 maj. Ku e ke sot të dërguarin në njësinë numër 1, ku e ke Mariglenin Qaton? Ku e ke Eglantina Zërin, ku e ke? Nuk keni lënë taksë e tender pa vjedhur.

Ne nuk e falim Ardit Gjoklajn, e kemi amanet nga familja e tij. Janë dhënë miliona euro për inceneratorin e Tiranës dhe incenerator nuk ka. E ke kthyer Tiranën në lavatriçe të pastrimit të parave. Kjo bandë, që fshihet në Bashkinë Tiranë, shumë shpejt do shkojë në burg, drejtësia do vendoset në vend, do apo jo Veliaj”, u shpreh Këlliçi.