Kur dhe çfarë ore mbyllet merkato në të gjitha ligat?

Ju tregojmë se kur dhe në çfarë ore mbyllet merkato e transferimeve në Premier League, Serinë A, La Liga Bundesliga dhe Ligue One si dhe ligat e dorës së dytë.

Tregu i transferimeve të verës vazhdon me ritëm të plotë dhe ligat kryesore të klubeve më të rëndësishme në Evropë janë ende në kohë për të kompletuar skuadrat e tyre bazuar në përforcime dhe transferime të reja, shkruan Marca.

La Liga:

Tregu i transferimeve të La Liga përfundon më 1 shtator në orën 23:59, siç u njoftua nga FIFA në maj. Do të jenë dy muaj intensive hyrje-daljesh. Që nga ai moment, skuadrat spanjolle do të duhet të presin që merkato dimërore të hapet sërish (1-31 janar 2023).

Premier League:

Liga angleze dominon pjesën tjetër të ligave të mëdha për sa i përket shpenzimeve për transferime, por ka ende kohë për të marrë më shumë përforcime. Lëvizje të tilla si ato të Erling Haaland, Darwin Nunez, Christian Eriksen, Gabriel Jesus, Richarlison dhe Kalidou Koulibaly, ndër shumë të tjerë, bënë bujë në Angli. Pritshmëritë për sezonin e ardhshëm janë shumë të larta.

Dritarja verore angleze ka nisur më 10 qershor (nga 1 korriku dhe do të jetë e hapur deri më 1 shtator në orën 23:59.

Ligue 1:

Ka pasur shumë lëvizje dhe protagonisti kryesor ka qenë Paris Saint-Germain (PSG). Skuadra pariziene ka afruar Renato Sanches (Lille), mesfushorin portugez Vitinha (Porto), sulmuesin francez Hugo Ekitike (Reims) dhe mbrojtësin francez Nordi Mukiele (Leipzig).

Christophe Galtier deklaroi se pret edhe tre lojtarë të tjerë deri në fund të merkatos. Merkato në Francë do të qëndrojë i hapur deri më 1 shtator, në orën 23:59.

Bundesliga:

Liga gjermane ka qenë protagoniste e disa prej transfertave më të rëndësishme të kësaj vere.

Në rastin e Bundesligës, skuadrat do të lejohen të regjistrojnë nënshkrimet deri më 1 shtator në orën 23:59. Me fjalë të tjera, shumë lojtarë mund të transferohen edhe pasi të kenë luajtur disa ditë në kampionatin gjerman.

Seria A:

Seria A 2021/2022 përfundoi me Milanin duke ngritur një titull të ri kampion dhe me Interin që prek lavdinë në Coppa Italia. Interi është skuadra që ka tendencën më të madhe për të formuar njëmbëdhjetëshen e saj me lojtarë nga liga italiane, me 55%.

Më 1 shtator (ora 23:59) mbyllet edhe liga italiane.

Kur mbyllet tregu i transferimeve në ligat e tjera?

– Belgjikë: Fillimi më 15 qershor / mbarimi më 6 shtator

– Skoci: Fillimi 10 Qershor / Përfundimi 1 Shtator në orën 23:59.

– Turqi: Fillimi 17 Qershor / Fundi 8 Shtator

– Republika Çeke: Fillimi 21 Qershor / Përfundimi 8 Shtator

– Greqia: Fillimi më 1 korrik / Përfundimi më 15 shtator

– Portugali: Fillimi më 1 korrik / mbarimi më 22 shtator. /albeu.com/