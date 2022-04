Kujt i kërkonte falje? Avokati shqiptar u gjet i prerë në qafë dhe me thikën në dorë, dy letrat e fundit (FOTO LAJM)

Detaje të reja kanë dalë nga vrasja e avokatit shqiptar Aineo Redo në Itali.

Ai u gjet i vdekur të enjten në mëngjes në Itali, sipas mediave italiane.

Mësohet se në orët e fundit të jetës së tij, avokati kishte shkruar dy letra.

Njërën e kishte lënë në studion ku punonte, dhe të dytën hetuesit e gjetën në xhepin e xhaketës që ai mbante veshur.

Sipas mediave italiane, në rreshtat e fundit të letrave avokati shqiptar i kërkonte falje familjes.

Avokati shqiptar la pas gruan e tij dhe dy fëmijët e tij 9 dhe 18 vjeç.

Gjithashtu bëhet me dije se shqiptari është gjetur me fyt të prerë me thikë në një zonë të Reggio Emilia. Ka qenë një kalimtar që e ka konstatuar në rrugë të vdekur dhe më pas ka lajmëruar Policinë.

Hetuesit gjetën në vendngjarje thikën në dorën e viktimës./albeu.com/