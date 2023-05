” Kujdesuni për shëndetin “, cilat janë shenjat që do të ndikohen nga eklipsi hënor në Akrep

Eklipsi i majit do të jetë i pari nga dy që presim për vitin 2023 dhe do të ndodhë në mbrëmjen e ditës së 5-të të muajit, kur hëna është në fazën e saj të plotë.

Në fund të fundit, një eklips hënor mund të ndodhë vetëm nëse ka një hënë të plotë. Kjo ngjarje e veçantë astrologjike ndodh në shenjën e Akrepit dhe tashmë ka filluar të ndikojë tek ne, ndërsa ndikimi i saj do të vazhdojë edhe për disa ditë më pas. Cilat shenja do ta ndjejnë më fort?

Demi

Kjo fazë e veçantë e hënës sjell një oreks për ndryshim, duke ju detyruar të kuptoni se është koha për vendime serioze nëse doni të evoluoni. Një marrëdhënie mund të marrë fund – profesionale ose personale – mund të rrezikoni më shumë ose të guxoni të krijoni diçka të re. Në çdo rast, kjo Hënë e Plotë dhe Eklipsi Hënor që ndodh në momentin kur Dielli është në shenjën tuaj, ju thërret për të treguar qartë situatat. Ju pëlqen apo jo, është koha për të ecur përpara, gjithmonë kujdes nga vendimet e nxituara dhe entuziazmi i tepërt. Është tjetër gjë të rrëmbehesh dhe tjetër gjë të lagësh këmbët. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mendoni dy herë për atë që ju thonë të tjerët.

Luani

Bëhuni gati të përballeni me tensione dhe shumë debate. Sidomos në marrëdhëniet familjare-pasurore. Ndoshta do të ndryshojnë disa të dhëna që do të sjellin zhvillime të paparashikueshme në familje, në shtëpi apo në punë, ndërkohë që ka shumë mundësi që të shpërtheni nga emocionet tuaja të ndrydhura nga tensioni dhe përballjet. Në të njëjtën kohë, ekziston mundësia që kujtimet dhe traumat e fëmijërisë të dalin në sipërfaqe dhe të përpiqeni të afroheni më shumë me njerëzit tuaj, pasi dëshironi të ndiheni të sigurt dhe të qëndrueshëm. Në çdo rast mos e neglizhoni veten dhe kushtojini vëmendje financave pasi ka mundësi për shpenzime të jashtëzakonshme.

Akrepi

Rrethet po mbyllen dhe ndryshime thelbësore po ndodhin në jetën tuaj këto ditë. Mbani qetësinë dhe kontrollin. Emocionet tuaja do jenë shumë të forta dhe mund të thuhen fjalë për të cilat do të pendoheni.

Mbani një vend të vogël për njerëzit që i njihni prej pak kohësh dhe përpiquni të mos bëni përfundime të shpejta dhe reagime gjunjëzuese. Ndryshimet mund të jenë profesionale dhe personale ose vetë. Çfarëdo që të ndodhë duhet të qëndroni të qetë dhe të mos e neglizhoni shëndetin tuaj.

shenjat eklipsi hënor Akrep