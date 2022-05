KUJDES/ Rusia po mbledh të dhënat personale, ja cili është aplikacioni që i dërgon në Moskë

Një aplikacion i ri telefonik i cili u ofron përdoruesve një avatar dixhital pa pagesë, po bën fotografi me cilësi të njohjes së fytyrës dhe po i dërgon ato në Moskë, duke shkaktuar shqetësime të mëdha brenda komunitetit të sigurisë kibernetike.

Ekspertët kanë bërë me dije se dhjetëra mijëra njerëz i kanë ngarkuar tashmë fotografitë e tyre në serverët e aplikacionit New Profile Pic në këmbim të avatarit falas. Megjithatë, shumë nuk janë në dijeni se kompania pas aplikacionit, Linerock Investments, është e bazuar në një kompleks apartamentesh me pamje nga lumi Moskë, pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë dhe vetëm tre milje nga Sheshi i Kuq.

Jake Moore, Këshilltar Global i Sigurisë Kibernetike, ESET Internet Security tha për MailOnline se njerëzit duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm kur ngarkojnë fotografi ose të dhëna personale në një faqe interneti krejt të re.

“Ky aplikacion ka të ngjarë të jetë një mënyrë për të kapur fytyrat e njerëzve me rezolucion të lartë dhe unë do të vë në dyshim çdo aplikacion që dëshiron këtë sasi të dhënash, veçanërisht ai që është kryesisht i padëgjuar dhe me bazë në një vend tjetër”, tha ai.

Kompania që qëndron pas aplikacionit quhet Linerock Investments Ltd, sipas bazës së të dhënave të Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Hulumtues Offshore Leaks, është e regjistruar në Moskë.

Ajo ka një aksioner me bazë në Panama City, ndërsa një drejtori është me bazë në Rusi.

Në vitin 2017, një kompani me bazë në Shën Petersburg lëshoi FaceApp, e cila lejoi përdoruesit të ngarkonin një fotografi e cila do të plaket duke përdorur Inteligjencën Artificiale. Një sfidë virale shkaktoi paralajmërime nga ekspertët e sigurisë për sasinë e të dhënave që aplikacioni po dërgonte në Rusi.

Sipas materialit promovues të aplikacionit të ri: ‘Bota rreth nesh është me ritme të shpejta dhe gjithmonë në zhvillim. Në këtë botë gjithnjë në ndryshim, pse t’i përmbaheni një fotografie profili në rrjetet tuaja sociale? Le të jetë ndryshe, gjithmonë e re dhe… e krijuar nga Inteligjenca Artificiale!

Aplikacioni NeëProfilePic ju lejon të ndryshoni stilin e imazhit të përdoruesit sa herë të dëshironi. Guxoni të jeni ndryshe, me një foto profili që pasqyron gjendjen shpirtërore ose gjendjen tuaj aktuale. Lërini përshtypje miqve tuaj në rrjetet sociale dhe mbajini të interesuar për atë që do të vijë më pas! ;)”.

Duke rënë dakord të shkarkojnë aplikacionin, përdoruesit janë të gatshëm të ndajnë vendndodhjen e tyre, detaje rreth pajisjes që përdorin si dhe fotografi të tjera në burimet e tyre të mediave sociale.

Politika e të dhënave e kompanisë është e qartë se “ne mbledhim informacione të caktuara personale që ju na jepni vullnetarisht. Ne mbledhim emrin tuaj, adresën e emailit, emrin e përdoruesit, informacionin e rrjetit social dhe informacione të tjera që jepni kur regjistroheni”.

Ata gjithashtu mbledhin të dhëna për përdoruesit nga kompani të tjera dhe i kombinojnë ato me dosjen e tyre.

Firma gjithashtu mbledh adresën IP, llojin dhe cilësimet e shfletuesit nga një kompjuter ose të dhënat e pajisjes nga një celular.

Aplikacioni ofron teknologjinë më të fundit të AI dhe një ‘koleksion të përditësuar vazhdimisht të stileve të mahnitshme.

Duke shpjeguar se si funksionon teknologjia, zhvilluesit e aplikacionit thanë: ‘Sa herë që zgjidhni një efekt që përfshin manipulime të fytyrës, ne përdorim teknologji të veçanta të njohjes së fytyrës për të zbuluar një foto; gjeni pikat kyçe të kërkuara të fytyrës dhe aplikoni efektin në foton tuaj./albeu.com