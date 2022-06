Kryeministri i Kanadasë infektohet sërish me Covid-19, ja mesazhi që ka për qytetarët

Kryeministri i Kanadasë Justin Trudeau ka rezultuar sërish pozitiv me Covid-19.

Në një postim në Facebook, ai ka njoftuar se është riinfektuar, por gjendja e tij shëndetësore është e emirë, dhe sipas tij kjo edhe falë vaksinës.

“Kam rezultuar pozitiv me covid-19. Do të ndjek udhëzimet e shëndetit publik dhe do të vetëizolohem. Jam mirë, kjo falë dhe he vaksinës që bëra. Nëse ende nuk e keni bërë, merrni vaksinat ose dozën përforcuese. Le të mbrojmë sistemin tonë shëndetësor dhe njëri-tjetrin”, shkruan ai./albeu.com