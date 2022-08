Kriza e gazit në Europë, Spanja miraton masat për kursimin e energjisë

Parlamenti i Spanjës miratoi dekretin e qeverisë së pakicës për kursimin e energjisë, duke ratifikuar një sërë masash jopopullore në fuqi që nga 10 gushti, që administrata thotë se tashmë ka ulur konsumin e energjisë elektrike.

E prezantuar si pjesë e nismës së Bashkimit Evropian për të ndaluar përdorimin e gazit rus, kursimet emergjente të energjisë variojnë nga kufijtë e detyrueshëm të temperaturës për ftohjen ose ngrohjen deri te fikja e dritave në ndërtesat publike dhe vitrinat e dyqaneve, shkruan Al Jazeera.

Nëse masat, të miratuara me 187-161 vota, do të ndihmojnë Spanjën të përmbushë angazhimin e saj evropian për të ulur përdorimin e gazit me 7 për qind, mbetet për t’u parë, megjithatë, pasi ndërmarrjet kanë përdorur më shumë gaz kohët e fundit pas një thatësire të madhe të kufizuar prodhimin hidro-elektrik. Masat e mëtejshme priten muajin e ardhshëm.

Partitë kryesore opozitare i kanë kritikuar masat si të improvizuara, joefikase dhe të dëmshme për ekonominë.