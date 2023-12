Kremlini: Skenar jorealist që ne të marrim pjesë në bisedimet e paqes sipas kushteve të Kievit

Kremlini ka thënë se ideja se Rusia do t’i bashkohet bisedimeve të paqes me Ukrainën në vitin 2024 me kushtet e Kievit është joreale.

Në veçanti, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov e quajti idenë “absolutisht joreale”, duke iu përgjigjur një raporti të medias se Uashingtoni favorizonte një skenar të tillë, raportoi Reuters.

Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin bëri një njoftim të befasishëm sot se do të kandidojë për president në vitin 2024, njoftoi më herët agjencia e lajmeve TASS – një lëvizje që do ta mbajë atë në pushtet të paktën deri në vitin 2030.

71-vjeçari Putin, i cili mori postin e presidentit të Rusisë nga Boris Yeltsin në ditën e fundit të vitit 1999, ka shërbyer tashmë si president më gjatë se çdo sundimtar tjetër i vendit që nga Joseph Stalin, madje duke tejkaluar mandatin 18-vjeçar të Leonid Brezhnev.

Agjencia raportoi se Putini e bëri njoftimin brenda Kremlinit pasi dha dekoratën më të lartë ushtarake të vendit, Yllin e Artë të Heroit të Rusisë, ushtarëve që luftuan në Ukrainë.