Deklarata e Bardhit na lë me gojën hapur: Berisha është njeriu më komod për të punuar

Kreu i grupit parlamentar të Partise Demokratike, Gazment Bardhi ka treguar si është të punojë me ish-kryeministrin Sali Berisha.

Bardhi shprehet se me këtë të fundit nuk ka punuar kurrë kaq afër.

“Berisha është njeriu më komod për të respektuar mendimin ndryshe, nëse ky është i arsyeshëm. Sali Berisha është njeriu me komod për të respektuar mendimin ndryshe nëse është i arsyeshëm. Nuk kisha punuar kurrë me Sali Berishën kaq afër. Do duhet të më besoni për këtë”, tha ai.