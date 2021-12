KQZ pranon 137 pako të supozuara me fletëvotime nga diaspora për Dragashin

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) nga 29 nëntori e deri tani ka pranuar 137 pako të supozuara me fletëvotime me postë nga votuesit e regjistruar nga jashtë Kosovës për përsëritjen e votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në komunën e Dragashit.

Kështu ka thënë kryeshefi ezkekutiv i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Burim Ahmetaj i cili tha se kanë zhvilluar të gjitha aktivitet për informim të të gjithë votueseve me të drejtë vote.

“Sekretariati është në përgatitje për përsëritjen e raundit të dytë në komunën e Dragashit për procesin e votimit jashtë vendit periudhë që ka filluar nga data 29 nëntor deri më 13 dhjetor 2021, dhe ka zhvilluar të gjitha aktivitet për informim të të gjithë votueseve me të drejtë vote dhe ka marr hapat për të informuar përmes proceseve të informimeve publik. Deri më tani 6 dhjetor Sekretariati ka pranuar 137 pako të supozuara me fletëvotime përmes postës”, tha ai.

Anëtari i KQZ-së nga radhët e LDK-së, Florian Dushi ka ngritur si shqetësim rrjedhjen e listën me numrat e telefonave të personave të regjistruar për votim nga jashtë.

“Lista e personave të regjistruar bashkë me numrat e telefoni e cila është nxjerrë nga KQZ dhe e posedojnë persona privat dhe kanë kontaktuar njerëzit në telefon e di se së paku neve na është thënë se nuk kemi të drejtë për ta pasur kur kemi fol për këtë listë na është thënë se këtë pjesë të listës mund të kenë vetëm sa i përket emrave dhe mbiemrave dhe jo numrave të telefonit dhe atyre personal ndërsa ajo listë bashkë me emrat qarkullon dhe unë e posedoj, ma kanë dërguar ndërkohë dhe është mirë me ditë se si ka rrjedh kjo jashtë”, tha Dushi.

E përgjigje për këtë shqetësim nuk pati kryeshefi i Sekretariatit të KQZ-së, Burim Ahmetaj i cili tha se nuk ka pasur dijeni për këtë informacion.

“Nuk jam në dijeni për një informacion të tillë, por do të shikojmë dhe do të hetojmë se si ka mundur të rrjedh që persona të paautorizuar të posedojnë listën me të dhëna me numër personal dhe numra të telefonit ku ajo përdoret vetëm për qëllime të administrimit të procesit dhe asgjë tjetër”, theksoi ai.

Në mbledhjen e sotme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është miratuar edhe zëvendësimi i anëtarëve të kuvendeve komunale në Lipjan, Suharekë, Graçanicë, Ferizaj, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok, Partesh dhe Pejë.

Po ashtu KQZ me shtatë vota për dhe një abstenim ka miratuar edhe Raportin Financiar për periudhën e përfunduar më 30 shtator 2021. Me shtatë vota për dhe një abstenim është votuar edhe Raportit i shpenzimit të derivateve për veturat në periudhën janar-shtator 2021. Për këto të dy raporte ka abstenuar në votim anëtari i KQZ-së nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Alim Rama.

Ndërsa me 8 vota për është miratuar buxheti për Punëtorinë “Mësimet e nxëna për zgjedhjet e lokale 2021” si dhe Projekti dhe agjenda po për këtë punëtori.