Kosova “e prerë”, Kusari-Lila: Zgjedhjet e prillit të Serbisë nuk ka shanse të mbahen në territorin tonë

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila ka folur ditën e djeshme pas mbajtjes së një mbledhjeje të Kryesisë së Kuvendit të Kosovës, në lidhje me mbajtjen ose jo të zgjedhjeve serbe të 3 prillit, në territorin e Kosovës. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve duket se do të krijojë trazira të shumta mes Kosovës e Serbisë, referuar deklaratave të dy ditëve të fundit të zyrtarëve kryesorë nga të dy shtetet. Ditën e djeshme, zonja Kusari-Lila ka deklaruar se institucionet e Kosovës, do të veprojnë në lidhje me zgjedhjen në të njëjtën mënyrë siç u veprua me referendumin dhe paralajmëroi vijimin e zbatimit të rezolutës së miratuar nga Kuvendi për mos lejimin e organizimit të tij. Ajo sqaroi se nuk do të ndiqet e njëjta rrugë si ajo e ndjekur nga qeveritë paraardhëse. “Kosova funksionimin e saj si shtet normal jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Evropë, duhet ta aplikojë duke ju garantuar qytetarëve me dyshtetësi procesin e votimit, qoftë përmes postës apo edhe përmes Zyrës ndërlidhëse të Beogradit në Prishtinë, por që kthim mbrapa në organizimin tradicional të procesit zgjedhor të Serbisë nuk ka.

Duhet edhe komuniteti serb në Kosovë ta kuptojë se iluzioni se Kosova është pjesë e Serbisë, apo faktikisht pjesë e Kushtetutës së Serbisë, ka mbaruar dhe këtu duhet të fillohen të aplikohen standarde të njëjta si për të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës së Kosovës të cilët kanë dyshtetësi, qoftë të Shqipërisë, të Turqisë apo të ndonjë shtetit tjetër”, deklaroi Kusari-Lila. Ajo i ka bërë thirrje direkte autoriteteve serbe, shtet i cili nuk parashikon votimin me anë të postës, që të organizojë votimin nëpërmjet postës ose Zyrës Ndërlidhëse të Beogradit në Prishtinë. “Në të gjitha rastet dihet qartë se cilat janë procedurat e votimit. Ne e kuptojmë se nëse në Serbi nuk aplikohet votimi me postë, prandaj inkurajojmë edhe autoritetet atje që të bëjnë përgatitjet e duhura për votimin në Zyrën ndërlidhëse të Beogradit në Kosovë, por natyrisht kërkojmë që të respektohet vullneti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës dhe natyrisht një praktikë e tillë e cila komuniteti serb e barazon me të gjithë komunitetet e tjera, përfshirë edhe shqiptarët”, u shpreh Kusari-Lila.

Serbia

Sa i përket qëndrimit të autoriteteve serbe në lidhje me organizimin e zgjedhjeve serbe në territorin e Republikës së Kosovës, zyrtarë të lartë janë shprehur të bindur se diçka e tillë do të ndodhë, ose në të kundërt pasoja të rënda janë paralajmëruar për Prishtinën zyrtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç, në një intervistë për televizionin TV PINK u shpreh i sigurt se qytetarët serbë do të votojnë në këto zgjedhje, jo vetëm në veri, por në të gjithë territorin e Kosovës, ndryshe ka kërcënuar sërish me pasoja. “Shpresoj dikush do ta kuptojë se cilat do të ishin pasojat nëse kjo nuk do të ndodhë”, ka thënë presidenti serb./albeu.com/