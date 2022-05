Konsumoni këtë pije për një muaj, dhe digjni gjithë yndyrën rreth belit

Yndyra e tepërt çon në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës, diabetit, hipertensionit, mëlçisë së dhjamosur dhe rrit rrezikun e zhvillimit të kancerit.

Ushqime të pasura me fibra janë zgjedhja ideale për njerëzit që luftojnë me kapsllëkun dhe sigurojnë dietë të shëndetshme.Ushqimet e pasura me proteina sigurojnë energji të mjaftueshme për aktivitetet e përditshme. Por nëse keni një problem me mbipeshën, mosngrënia e vakteve është gjëja e fundit që duhet të bëni.Në vend të kësaj, konsumoni çdo mëngjes këto pije super të shijshme dhe të humbni peshë në një mënyrë të natyrshme dhe të çmendur.

1. Përbërësit:1 banane1 portokall2 lugë bajame, të grira2 lugë vaj liri2 fiq të freskët ose të thatë1/3 filxhan ujë

Përgatitja:Të gjithë përbërësit në blender, përziejini dhe pijeni të freskët.

2. Përbërësit:1 filxhan mjedra1 mollë1 banane1/2 limon1 lugë gjelle fara liri

Përgatitja:Vendosni të gjithë përbërësit në një blender deri sa të përzihen mirë. Pijeni të freskët.

3. Përbërësit:2 kivi1 banane1/2 mollë1 portokall1 lugë gjelle fara liri1 lugë gjelle lajthi

Përgatitja:Në një blender vënë atë të gjithë së bashku deri përzierje të qetë. Pijeni të freskët.