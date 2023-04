Konfiskohen mbi 170 pajisje për kriptovaluta në veri të Kosovës

Policia e Kosovës ka konfiskuar 174 pajisje të paligjshme, që ishin përdorur për mihjen e kriptovalutave, gjatë një aksioni në Zubin Potok.

Kështu bëri të ditur ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli përmes një postimi në Tëitter.

“Mospagimi i faturave të energjisë elektrike ka inkurajuar aktivitetet e tilla të paligjshme. Për këtë Serbia bllokon zbatimin e Udhërrëfyesit për energjinë. Ne kemi përmbushur zotimet tona. Është koha që edhe pala tjetër urgjentisht të bëjë të njëjtën gjë”, ka shkruar ajo në Twitter.

🇽🇰 Police seized 174 illegal crypto-mining devices in Zubin Potok.

Non-payment of electricity bills encourages such illegal activities. This is why Serbia blocks the energy roadmap implementation.

We fulfilled all our commitments. Time for the other side to do the same, urgently! pic.twitter.com/01upWlPREX

— Artane Rizvanolli (@Artane_R) April 14, 2023