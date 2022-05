Konfiskimi i pasurisë së deputetit demokrat, reagon Berisha: SPAK-u është i Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me konfiskimin e pasurive të deputetit demokrat, Kasëm Mahmutajt.

Berisha tha se po ndjek me vëmendje çdo zhvillim dhe është pro zbatimit të ligjit, ndërsa sulmoi SPAK duke thënë se është i kapur nga partia e Ramës.

“Kam dëgjuar lajmin aq sa keni dëgjuar dhe ju. Nuk kam asnjë dijeni tjetër, por e ndjek me vëmendje zhvillimin. Ajo që thoni ju është e vërtetë, që bëhet fill pas Kuvendit dhe në një ditë pushimi. Por, duke qenë e qartë se SPAK është i partisë, i Ramës ne do të ndjekim me vëmendje çdo zhvillim. Jemi për zbatimin e ligjit”, tha Berisha./albeu.com