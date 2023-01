“Koha po mbaron…”, analisti: Dërgimi i tankeve në Ukrainë, vendim jo i lehtë për Berlinin

Dërgimi i tankeve Leopard në Ukrainë nuk është një vendim i lehtë për t’u marrë për Gjermaninë, thotë Julian Pawlak, një bashkëpunëtor kërkimor nga Universiteti Federal i Forcave të Armatosura në Hamburg, për Al Jazeera.

“Nga njëra anë, keni zërat nga Kancelaria që thonë se duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos nxitohen në vendimet e tyre. Nga ana tjetër, natyrisht, është një imazh i ri i dhënies së dritës jeshile për dërgimin përsëri të tankeve gjermane në lindje të Evropës”, tha Pawlak në një referencë për luftën e Gjermanisë naziste në Frontin Lindor në Luftën e Dytë Botërore.

Por tanket do të bëjnë një ndryshim në fushën e betejës vetëm nëse përdoren me armët e tjera që ka aktualisht Ukraina dhe rezervat e saj aktuale të armëve të zjarrit po mbarojnë, tha Pawlak.

“Koha po mbaron në lidhje me tanket dhe municionet e vjetra të stilit sovjetik, kështu që në një moment në të ardhmen, numrat do të ulen dhe Ukraina do të varet gjithnjë e më shumë nga municionet perëndimore dhe asetet perëndimore”, tha ai. /albeu.com