Kina pezullon llogaritë e mediave sociale që shprehen kundër politikave të qeverisë për Covid

Kina ka pezulluar më shumë se 1,000 llogari të mediave sociale, disa me miliona ndjekës, pASI kritikuan politikat e qeverisë për Covid.

Platforma e mediave sociale Weibo tha se kishte pezulluar ose ndaluar llogaritë për ato që i përshkroi si sulme personale kundër specialistëve kinezë të Covid.

Weibo nuk specifikoi se cilat postime e kishin nxitur këtë veprim.

Kina hoqi politikën e saj të rreptë zero-Covid në dhjetor dhe ka parë një rritje të shpejtë të infeksioneve dhe vdekjeve.

Kritikat në internet deri vonë janë përqendruar kryesisht në zbatimin e rreptë të rregulloreve të Covid, duke përfshirë bllokimet që kërkonin që njerëzit të qëndronin në shtëpi të izoluar për javë të tëra.

Por postimet e fundit kanë synuar ekspertët që kanë mbrojtur vendimin e papritur për të hequr kufizimet, pavarësisht se i kanë mbështetur ato vetëm javë më parë.

Weibo tha se kishte vërejtur pothuajse 13,000 shkelje, duke përfshirë sulme ndaj ekspertëve, studiuesve dhe punonjësve mjekësorë. Ndalimet e përkohshme ose të përhershme u janë dorëzuar 1120 llogarive.

“Nuk është e pranueshme të ofendosh njerëz që kanë një këndvështrim të ndryshëm, ose të publikosh sulme personale dhe pikëpamje që nxisin konflikte”, tha Weibo në një deklaratë.

Kina ka ndaluar publikimin e të dhënave të rasteve ditore dhe ka njoftuar vetëm 22 vdekje nga Covid që nga dhjetori, duke përdorur kriteret e veta strikte.

Nga e diela, Kina do të heqë një kërkesë për udhëtarët që vijnë nga jashtë në karantinë, që do të thotë se shumë kinezë do të jenë në gjendje të udhëtojnë jashtë vendit për herë të parë në pothuajse tre vjet./albeu.com