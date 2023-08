Kina ekzekuton shtetasin e Koresë së Jugut, frikë për tensione mes dy vendeve

Një shtetas i Koresë së Jugut është ekzekutuar në Kinë për trafik droge, një dukuri e rrallë për një mbajtës të pasaportës së huaj në vend dhe një zhvillim që ka të ngjarë të ndezë tensionet midis Pekinit dhe Seulit.

I akuzuari, i quajtur nga autoritetet kineze si “Jiang”, i përkthyer ndoshta si “Kang” në koreanisht, u ekzekutua të premten në mëngjes pasi vendimi u dha nga Gjykata Popullore e Kantonit (e njohur edhe si Guangzhou, Jug), konfirmoi Ministria e Jashtme kineze për AFP.

“Ligji penal kinez përcakton se dënimi me vdekje mund të vendoset për krime veçanërisht të urryera të lidhura me drogën”, vuri në dukje ministria.

“Kur të pandehurit e huaj kryejnë një krim në territorin kinez, ligji kinez zbatohet në të njëjtën mënyrë”, shtoi ai.

Burri u arrestua në vitin 2014 në Kinë në posedim të pesë kilogramëve metamfetaminë, njoftoi agjencia kombëtare e lajmeve e Koresë së Jugut Yonhap.

Ai u dënua në shkallë të parë në vitin 2019 dhe dënimi i tij u la në fuqi nga një gjykatë më e lartë në vitin 2020, tha agjencia.

Qeveria e Koresë së Jugut ka shprehur “keqardhjen” e saj pas ekzekutimit të një shtetasi të vendit.

Numri i personave të ekzekutuar çdo vit në Kinë është sekret shtetëror. Megjithatë, dënimet e të huajve në fund të dënimit janë të rralla.

Ekzekutimi më i fundit i një mbajtësi të pasaportës perëndimore nga autoritetet kineze ishte Akmal Sheikh, një britanik i cili u ekzekutua në vitin 2009 për trafik heroine, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve kineze Xinhua.

Ashtu si vendet e tjera në Azi, duke përfshirë Singaporin në veçanti, Kina ka ligje drakoniane për drogën. Disa të huaj janë dënuar me vdekje gjatë viteve të fundit.

Në vitin 2020, një australian u dënua me vdekje në Kinë për trafik droge. Sipas mediave kineze, ai u arrestua në aeroportin e Kantonit në dhjetor 2013 me mbi 7.5 metamfetamina në bagazhin e tij.

Në vitin 2019, Kina dënoi me vdekje dy shtetas kanadezë me akuza për trafik droge, mes një përkeqësimi të mprehtë në marrëdhëniet e vendit me Kanadanë.