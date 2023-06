Kievi: FSB ka marrë përsipër të vrasë Prigozhin

Shërbimi rus i inteligjencës (FSB) u ngarkua të neutralizonte liderin e Wagner-it, Yevgeny Prigozhin , pas kryengritjes së dështuar të fundjavës së kaluar.

Kështu deklaroi kreu i Drejtorisë kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, Kirill Budanov , në një intervistë për The War Zone.

“Ne e dimë se vrasja e Prigozhinit iu besua FSB-së. A do ta arrijnë këtë? Do të shohim me kohë. Në çdo rast, të gjitha këto sulme të mundshme ndaj tij nuk do të jenë të shkurtra. Ata do të kenë nevojë për pak kohë për t’u përgatitur. Por dua të theksoj edhe një herë se kjo është një pyetje e hapur. A do të mund ta bëjnë? A do të guxojnë ata?”, deklaroi Budanov.

Sipas zyrtarit ukrainas, nëse Prigozhin do të kishte zbatuar planin e tij origjinal me kryengritjen, Rusia tashmë do të ishte ndarë në të paktën dy pjesë.

“Nëse Prigozhin do të kishte hyrë në Kremlin atë ditë, do të kishte treguar se ishte bosh. Nuk kishte ministra. Nuk ka zyrtarë realë të lartë. Të gjithë ikën. Dhe kjo do të tregonte se tani nuk ka fuqi në Rusi”, tha Budanov, duke shtuar: “Por nga ana tjetër, disa zyrtarë nga Shën Petersburgu apo gjetkë do të fillonin të pretendonin se ata janë qeveria legjitime. Kjo do të krijonte një situatë të dyfishtë pushteti në vend. Duke qenë se ata arritën një marrëveshje, udhëheqja dhe autoritetet ruse fituan kohë. Por pozicioni i tyre si një shtyllë pushteti që kontrollon gjithçka u minua nga veprimet e Prigozhin dhe nuk do të jetë më i njëjti.“/Albeu.com/