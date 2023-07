Këto shenja të zodiakut janë të prirur të kthehen tek ish-partneri për shkak të dëshirave seksuale!

Cili do të jetë reagimi juaj fillestar nëse përplaseni me ish-partnerin tuaj? Ndërsa disa shmangin kontaktin me sy dhe priren të bëhen paksa të sikletshëm, disa kanë më shumë gjasa të rrinë dhe të flasin për një kohë. Dhe vijnë nga ata që me dëshirë ndihen të tërhequr nga e ashtuquajtura dashuria e tyre e kaluar dhe përjetojnë dëshirën e fortë për t’u rikthyer së bashku.

Ndjenjat e tyre janë kryesisht të pazgjidhura, dhe ata thjesht duan të argëtojnë ish-partnerin e tyre ose veten. Për të kënaqur epshin e tyre, tundimi për të rindezur një marrëdhënie të vjetër mund të jetë mjaft intensiv për ta dhe ata nuk mund të rezistojnë, por të përfundojnë duke pasur një lidhje jo të shëndetshme me ish-in e tyre.

Me këtë që u tha, këtu është një listë e shenjave të zodiakut që janë më të prirur për të ndjekur ish-in e tyre, megjithëse për qëllimin e vetëm për të plotësuar dëshirat e tyre seksuale. Lexoni për të ditur më shumë.

1. Demi

Duke pasur parasysh natyrën kokëfortë dhe sensuale të Demit, njerëzit me këtë shenjë të zodiakut, e kanë të vështirë të lëvizin nga e kaluara e tyre. Personaliteti i tyre kokëfortë i mban kujtimet e ish-partnerit të tyre për një periudhë më të gjatë kohore dhe ata hezitojnë të heqin dorë plotësisht nga një marrëdhënie e kaluar. Si rezultat, ata përfundojnë të kenë një lidhje seksuale me ish-in e tyre. Kjo shenjë këmbëngulëse e tokës kërkon gjithmonë relaksim dhe rehati, dhe komoditeti i të qenit me një ish-dashnor u siguron atyre kënaqësinë maksimale dhe plotëson dëshirat e tyre në dhomën e gjumit.

2. Gaforrja

Thellësitë sentimentale dhe emocionale të shenjës së ujit Gaforrja janë shumë të spikatura. Kështu, ata nuk mund të harrojnë ish të dashurin e tyre. Kontakti me të dashurin e tyre të kaluar thjesht mund të përshkallëzojë nxitimet e tyre, duke përfunduar në formulimin e lidhjeve seksuale me ta. Sapo Gaforret hyjnë në një gjendje nostalgjie, ata vazhdojnë të bllokohen në rrjetën e emocioneve të tyre.

3. Peshorja

Meqenëse Peshoret duan të fitojnë një ndjenjë sigurie dhe rehatie, ata gjithmonë arrijnë te të dashuruarit e tyre të mëparshëm pasi janë shumë të qetë me ta. Duke qenë një shenjë ajri, njerëzit me këtë shenjë të zodiakut kërkojnë marrëdhënie që vijnë dhe shkojnë si era (natyrisht, pa ndonjë lidhje afatgjatë), kështu që zakonisht janë të kyçur në lidhje seksuale.

4. Peshqit

Shumë të ndjeshëm dhe romantikë, Peshqit janë gjithmonë të kapur pas përvojave të këndshme të së kaluarës. Të heqin qafe kujtimet e marrëdhënies së tyre të mëparshme është diçka që ata thjesht nuk mund ta bëjnë. Si rezultat, ata priren të ringjallin marrëdhëniet e tyre seksuale me ta.