Këto shenja të horoskopit dyshojnë vazhdimisht se partneri po i tradhton

E vërteta është se ata kanë pasiguri të çmendura për marrëdhënien e tyre. Ata janë njerëz posesiv dhe xhelozë. Ata gjithmonë “ulen” në thëngjij të nxehtë dhe kërkojnë celularë, kompjuterë, tablet, orë inteligjente, sirtarë dhe çdo gjë tjetër që mund t’u japë atyre informacione të dobishme për lëvizjet e personit tjetër. Le të shohim për cilat shenja po flasim pak më poshtë:

Demi

Demi është posesiv. Ai mendon se njerëzit “i përkasin” atij, ashtu si objektet. Ai nuk mund ta kuptojë se si partneri i tij do ta tradhtojë. Pra, që kjo të mos ndodhë, ai do të bëjë gjithçka për ta parandaluar. Me pak fjalë, ai dëshiron t’u paraprijë gjërave. Demi është dyshues dhe do ta studiojë tjetrin, derisa të sigurohet se – tani për tani – i është besnik.

Gaforrja

Akoma më keq përsa i përket xhelozisë dhe shtypjes është Gaforrja. Është një shenjë që kur në një lidhje “ngjitet” si shushunja mbi tjetrin dhe nuk e lë të marrë frymë. Ajo ndihet qartë e pasigurt dhe dëshiron të kontrollojë partnerin nga mëngjesi në mbrëmje. Dhe kjo sepse ajo nuk e duron dot as idenë për ta hequr dorë dhe për ta lënë në të ftohtë për një dashuri tjetër. Gaforrja përpiqet me kontroll të vazhdueshëm të jetë një hap përpara.

Akrepi

Fjalët si dyshimi, xhelozia, posesiviteti, kontrolli, monitorimi dhe pasiguria mund të kenë lehtësisht simbolin e Akrepit pranë tyre në fjalor. Po flasim për një person që dëshiron të ketë kontroll absolut mbi gjithçka dhe as që e imagjinon dot që partneri do ta tradhtojë dhe ta kurorëzojë. Është humbja përfundimtare për të dhe diçka e tillë nuk e shqetëson. Dhe duhet të dini se Akrepi nuk mjaftohet vetëm me kërkimin e celularëve etj. Ai vazhdon edhe me monitorimin fizik. Mos u habitni nëse zbuloni kamera të fshehta në shtëpinë tuaj.

Peshqit

Peshqit normalisht nuk do të ishin në këtë artikull, megjithatë, ne po e përfshijmë atë. Dhe kjo sepse si njeri në përgjithësi mund të jetë në botën e tij dhe të mos e lërë mendjen të shkojë tek e keqja, megjithatë gjërat ndryshojnë kur ai vetë e ka folenë të ndotur. Nëse Peshqit janë të pabesë në marrëdhënien e tyre dhe hedhin, atëherë ata fillojnë të mendojnë në mënyrë të dyshimtë për personin tjetër dhe supozojnë më të keqen. /albeu.com