Tre shenjat e Horoskopit që do të kenë fat në dashuri këtë javë

Dashi

Ndërsa viti po afrohet, ju ndiheni më të afërt me partnerin tuaj. Është sikur dëshironi që viti 2022 të përfundojë duke vulosur dashurinë tuaj. Kjo javë do t’ju tregojë se gjithçka është në rregull. Ju mund të frikësoheni dhe të ndiheni sikur ajo që po përjetoni është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, por partneri juaj ju ndihmon të kuptoni se sa e bukur dhe e vërtetë është ajo që keni. Ju mbusheni me mirënjohje dhe tani ndaloni së kërkuari gabimet që ai mund të bëjë.

Luani

Do të jeni të lumtur të dini se marrëdhënia juaj favorizohet nga kursi i duhur i Saturnit, një pozicion që ju ndihmon të sqaroni gjërat në marrëdhënien tuaj. E kuptoni që duhet të respektoni më shumë kufijtë e partnerit dhe ndërkohë që në fillim kjo ju dukej si pengesë, tani e kuptoni që në marrëdhënie nuk mund të jeni “bosi”. Këto ditë do t’ju ndihmojnë të kuptoni se, ashtu siç dëshironi që të tjerët t’ju respektojnë, ashtu duhet edhe ju. Këtë javë ju hapni sytë, mendjen dhe horizontet tuaja dhe tani mund t’i shihni gjërat me sytë e të tjerëve ose madje të dëgjoni dhe respektoni mendimin e tyre.

Virgjëresha

Një ndryshim dramatik do të ndikojë në marrëdhënien tuaj në ditët në vijim. Ose vendosni që nuk mund të qëndroni më bashkë ose do të kuptoni që përmes debateve dhe mosmarrëveshjeve bëheni më të afërt. Kjo do të thotë se do të ketë disa pengesa, por nuk ka atmosferë negative. Fatkeqësitë ju afrojnë dhe ju nuk mund ta planifikoni këtë. Kjo mund t’ju duket e vështirë ose qesharake, por është edhe pika që do t’ju bëjë të kuptoni ose se jeni një çift shumë i fortë me perspektivë ose se është koha të shkoni në rrugë të ndara që do t’ju çojnë drejt diçkaje më të mirë.