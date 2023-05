Nëse vuani nga kolesteroli i lartë atëherë aktiviteti fizik, heqja dorë nga duhani dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme mund të bëjnë një ndryshim domethënës.

Studimet tregojnë se nëse ushqeheni me produkte që janë miqësore me zemrën, atëherë do të ulni natyralisht kolesterolin dhe do të pakësoni rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

Ushqimet:

Vaji i ullirit ekstra i virgjër

Avokado

Farat e linit

Hudhra

Kakaoja pluhur

Tërshëra

Spinaqi

Arrat