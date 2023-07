Këto janë shenjat e horoskopit që nuk e marrin punën e tyre seriozisht

Pra bëhuni gati. Dhe nëse keni nerva të forta, atëherë ndoshta do të arrini ta kuptoni, por dijeni që sërish këto tre shenja të zodiakut do t’ju krijojnë shumë probleme. Ata nuk tregojnë profesionalizëm në punën e tyre. Do t’i quanim më shumë… amatorë. Le të shohim se për cilat tre shenja po flasim:

BINJAKËT

Binjakët kanë një problem të çmendur me përqendrimin. Ata nuk mund të ulen në një vend. Mendja e tyre vazhdimisht mendon për një mijë gjëra në minutë dhe ata nuk mund t’i përkushtohen një detyre të caktuar. Ata zvarriten, ndryshojnë mendje në një minutë dhe flasin më shumë se…punojnë. Binjakët nuk mund të marrin përsipër një projekt dhe të angazhohen për të, e lëre më ta përfundojnë atë. Mos mendoni se sjellja e tij është e mërzitshme dhe joproduktive vetëm për të tjerët. Është rraskapitëse edhe për të.

SHIGJETARI

Shigjetari dhe përgjegjësia nuk shkojnë bashkë. Dhe nëse doni të quheni një profesionist i duhur, atëherë duhet të merrni edhe përgjegjësi. Duhet të jeni korrekt dhe formal. Mbajeni fjalën tuaj dhe jini punëtorë. Të gjitha këto janë elementë që një Shigjetar NUK i ka. Kaq e thjeshtë. Dhe kjo është ajo që e bën atë një partner të keq në shumicën e rasteve dhe e bën të duket krejtësisht joprofesionist.

UJORI

E keqja e Ujorit është se ndërkohë që nisin ndonjë projekt, me shumë ide dhe gëzim dhe dëshirë të madhe për ta përfunduar, në fund nuk arrijnë as në mes. Dhe kjo sepse ai mërzitet lehtë. Sepse në gjysmë të rrugës ai ka menduar një ide tjetër që e emocionon më shumë dhe ai dëshiron të merret me të. Ai është një person që jep ide, krijon një vizion, por ia lë të tjerëve ta realizojnë atë. Nuk mund të mbështetesh tek ai 100%, ai nuk është personi më… punëtor që do të takoni.