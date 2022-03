Bëni kujdes në punë! Këto shenja të Horoskopit e kanë konkurrencën në gjak

ikur i shihnim në filma, tani e jetojmë edhe këtë ëndërr! Konkurrenca është kudo, në arsim, në punë, madje edhe në lidhje dashurie! Po, kohët që po kalojmë mund të jenë më të vështirat, pasi kemi lejuar paratë të sundojnë! Kërkesat tona kanë ndryshuar, çdo ditë duam më shumë dhe vetëkuptohet!

Kriza e supozuar, që nuk është gjë tjetër veçse të varfërit dhe të pasurit, pra zhdukja e familjes së mesme, na bëri më të ashpër, më agresivë, edhe më konkurrues dhe do t’i karakterizoj tendencat si më kanibaliste se kurrë!

Në vendin e punës, në çdo hapësirë, ndodhin çdo ditë gjëra të pabesueshme, njëri mundohet të hajë vendin e tjetrit, të pakësojë të dobëtin dhe të shfrytëzojë të pafuqishmin deri në atë pikë sa nuk arrin!

Çdo shenjë e horoskopit e trajton situatën ndryshe, por pyetja është se çfarë bën për vete!

Dashi

Ai është një nga lojtarët më të fortë në kompani! Sigurisht që ai është i sinqertë me ju dhe çfarëdo që të thotë, do ta thotë me zë të lartë! Nuk i intereson nëse do të lëndojë dikë, pasi qëllimet e tij janë të hapura dhe vetëkuptohet se i intereson vetëm e para dhe asgjë tjetër! Tepër konkurruese, zakonisht nuk provokon asnjë diplomat! Aty mund të humbasë lojën, pasi kundërshtari e di me kë ka të bëjë! Ai i urren sekretet dhe intrigat!

Demi

Është dhe nuk është, pasi nuk i pëlqen shumë tensionet, sidomos në vendin e punës! Ai preferon që dita të rrjedhë bukur dhe romantike, sesa të stresohet dhe të përthithet nga tendencat e njohura konkurruese! Sigurisht, nëse dikush përpiqet të zërë vendin e tij, kush e pa Zotin dhe nuk u frikësua prej tij! Ai mund të jetë tepër i befasuar, por do të reagojë si një bombë atomike! Kur dëshiron shumë diçka, ka durim të punojë shumë dhe ta arrijë, pasi dikush tjetër do të hiqte dorë nga armët! Vendimtare por jo konkurruese!

Binjakët

Këtu kemi një rast të çuditshëm, pasi konkurrenca që kanë personat e kësaj shenje është kryesisht me vëllezërit e tyre! Ata duhet të jenë më të zgjuarit, me idetë më të mira dhe gjithmonë të jenë të tyret! Prandaj, çështja është më shumë familjare se diçka tjetër! Pra, ju që dëshironi të mësoni për sektorin e punës, ju pëlqejnë njerëzit që janë krejtësisht të ndryshëm nga ju! Aty do të bëni sulmin tuaj, sepse doni të bëni më shumë përshtypje, sesa të bëni dëm!