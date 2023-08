Puna gjithmonë e para! Këto shenja janë “bletët” e Horoskopit

Këto shenja japin gjithçka për punën e tyre. Ata duan të kenë sukses, të arrijnë lart dhe të shkëlqejnë. Dhe jo vetëm kaq. Ata duan që përmes punës dhe karrierës së tyre të kenë një jetë të rehatshme dhe luksoze si për veten ashtu edhe për familjen e tyre. Kjo është arsyeja pse ata janë gjithmonë të gatshëm të mbështesin, bashkëpunojnë, si dhe të marrin përsipër punë ose detyra shtesë, pa u ankuar, edhe nëse u caktohen në momentin e fundit.

BRICJAPI

Ai është i pari në listën përkatëse, pasi është ndoshta më punëtori nga pjesa tjetër e zodiakut. Ai është shenja që do të sakrifikonte gjithçka për karrierën e tij. Ai punon shumë, përpiqet vazhdimisht të përmirësohet dhe gjithmonë dëshiron të arrijë lart. Ai ka synime të mëdha në jetën e tij dhe ajo që e emocionon më shumë se paraja është pushtimi i majave sepse i jep edhe forcë. Bricjapi dëshiron të udhëheqë dhe nuk ka frikë të ndot duart. Mund të ketë mësuar gjithçka që lidhet me fushën e tij ose të ketë nisur nga niveli i poshtëm, por ka durim, seriozitet dhe përgjegjësi, nuk e merr lehtë në situata të vështira, prandaj e zgjedhin atë. Sepse ata mund të mbështeten tek ai për të kryer punën. Familja, miqtë dhe jeta e tij personale do të jenë gjithmonë të dytat pas tij.

LUANI

Luani dëshiron të dalë në pah. Ai dëshiron të jetë shefi në çdo gjë që bën. Ai nuk duron të jetë thjesht një punonjës ose të marrë urdhra. Ai do të punojë shumë dhe do të bëjë gjithçka që të jetë i suksesshëm, magjepsës, të shquhet, të bëhet i famshëm dhe të flasë për emrin e tij. Ai nuk do të dorëzohet kurrë dhe një pjesë të madhe të jetës së tij do t’i kushtojë punës dhe karrierës së tij. Ai dëshiron të jetojë një jetë luksoze dhe komode. Nuk e duron dot mjerimin dhe pak. Ndaj do të bëjë gjithçka që të mund të jetë “mbreti” që duhet të jetë dhe të ndërtojë “perandorinë” e tij.

VIRGJËRESHA

Nuk janë të paktë ata që e kanë krahasuar Virgjëreshën me… milingonën. Dhe kjo sepse është një nga shenjat më punëtore. Nëse ajo nuk e merr atë që dëshiron, ashtu siç dëshiron dhe e ka në mendjen e saj, ajo nuk do të ndalojë së provuari. Ajo është personi që sado punë të ketë, do ta përfundojë në kohë dhe madje pa gabime. Puna është një kapitull i madh në jetën e çdo Virgjëreshe. Kështu është edhe karriera. Mund të mbështeteni tek ajo sepse është metodike, e organizuar dhe… konsekuente. Ndonjëherë, për këto karakteristika, ajo është edhe viktimë e shfrytëzimit nga kolegët e saj që e rëndojnë me punë.

DEMI

Demi është shenja e tretë e Tokës që shihni në listën tonë të lidhur dhe e meriton. Është një shenjë punëtore që do të ulë kokën dhe do të punojë. Ai nuk do të ankohet. Ai e di që mallrat fitohen me vështirësi. Si person, ai dëshiron të ketë siguri dhe stabilitet në jetën e tij. Dhe këto i siguron përmes blerjeve. Kështu, Demi do të punojë shumë dhe pa pushim në mënyrë që të fitojë para dhe të jetë në gjendje të ketë gjithçka që dëshiron. Nuk është aq karrierist sa materialist. Ai do të vendosë punën e tij në radhë të parë, sepse e di që përmes saj mund të ruajë standardin e tij të jetesës ashtu siç është. Gjithçka sillet rreth biznesit të tij dhe ashtu si Bricjapi apo Virgjëresha, ai do të vendosë jetën e tij personale në vend të dytë.