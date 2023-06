Këto janë shenjat e horoskopit që kanë më pak popullaritet mes njerëzve

Disa njerëz preferojnë të përqendrohen te vetja dhe qëllimet e tyre dhe nuk kanë nevojë të jenë në qendër të vëmendjes. Pra, ka kuptim që ata zakonisht nuk janë të parët në listën e të ftuarve të askujt. Për fat të mirë, ata nuk e ndiejnë nevojën për t’u përshtatur me “rregullat” e popullaritetit, ndaj mos përshtatja në mënyrë të përsosur nuk i shqetëson. Ata thjesht mund të preferojnë shoqërinë e tyre dhe të të dashurve të tyre, por astrologjia gjithashtu mund të luajë një rol në atë se sa popullor është dikush. Vazhdoni të lexoni për të zbuluar se cilat janë shenjat më pak të njohura të zodiakut dhe cilat janë në krye të kësaj liste.

Demi

Personat e kësaj shenje janë njerëz mjaft paqësorë, por kur bëhet fjalë për popullaritetin e tyre, kokëfortësia e tyre mund t’u kthehet kundër. “Si një shenjë fikse, ata nuk janë të gatshëm të jenë fleksibël ose të adaptueshëm në situata sociale, gjë që mund t’i bëjë ata të duken shumë të mërzitshëm, të parashikueshëm ose të painteresuar,” thotë Ryan Marquardt, astrolog dhe themelues i Ryan’s Astrology. Kjo shenjë e tokës ka një mendim për gjithçka – edhe kur nuk janë të informuar mirë për këtë temë – dhe do të qëndrojnë të patundur në besimet e tyre. Ai nuk është i hapur për të dëgjuar mendime alternative, të cilat padyshim që mund t’u lënë njerëzve një përshtypje të keqe. Gjithashtu, Demi mund të bëhet “i ngurtë” me interesat dhe rutinat e tij dhe nuk do të shqetësohet për të vazhduar me ndryshimin e rrymave dhe tendencave shoqërore, kështu që mund të jetë e vështirë për ta të gjejnë gjuhën e përbashkët me njerëzit e tjerë, me rezultat që të mos jenë në zgjedhjet e para për daljet dhe festat.

Gaforrja

Gaforret drejtohen nga Hëna, e cila u jep atyre një thellësi të madhe emocionale dhe intuitë të mprehtë. Por ata gjithashtu mund të jenë të disponuar dhe të paqëndrueshëm, gjë që mund t’i largojë njerëzit. Ndërsa ata kujdesen shumë për të tjerët, “elementi i tyre i ujit mund t’i bëjë ata thellësisht të ndjeshëm dhe të prirur ndaj teprimit”, thotë Rachel Clare, astrologe profesioniste. Ata kanë nevojë për të qenë të nevojshëm dhe të pëlqyer dhe kjo shpesh mund të shfaqet si ‘lidhje’ me të tjerët”. Me pak fjalë, ata mendojnë se po ndihmojnë dhe po ofrojnë dhe të tjerët po mbyten.

Peshqit

Peshqit kalojnë aq shumë kohë në mendimet e tyre saqë shumicën e kohës nuk e vënë re atë që po ndodh rreth tyre. Introversioni i vazhdueshëm është zakonisht një tipar i artistëve, por njerëzve që nuk e ndajnë këtë cilësi, peshqit duken të largët dhe të çuditshëm”, thotë Ryan Marquardt. Shpesh, njerëzit e kanë të vështirë të shkojnë mirë me ta ose thjesht të bëjnë një bisedë. “Peshqit kanë një mënyrë qesharake për t’i lënë mendimet dhe fjalët e tyre të shkojnë në tema krejtësisht të ndryshme në mes të një bisede – është e vështirë të lidheni me dikë që duket kaq i shkëputur”, thotë astrologu.

Virgjëresha

Virgjëreshat njihen për prakticitetin e tyre dhe si shenjë tokësore janë gjithashtu tepër me këmbë në tokë. Atyre u pëlqen të kenë të drejtë dhe do t’ju tregojnë në çdo rast – por askujt nuk i pëlqen një “di gjithçka”. Ata që i përkasin shenjës së Virgjëreshës janë mjaft praktik dhe me këmbë në tokë. “Ata fokusohen në rezultate dhe priren të jenë të përqendruar, por kjo mund t’i bëjë ata të duken shumë seriozë ose të përmbajtur për disa,” thotë Rachel Clare. “Gjithashtu, stili i tyre fiks i jetesës do të thotë se nuk u pëlqen ndryshimi. Atyre nuk u pëlqen të dalin nga zona e tyre e rehatisë dhe nuk do të jenë ata që do të përpiqen të bëjnë miq të rinj”, thekson astrologu. Ekziston rreziku që ata të “ngecin” në kërkim të të përsosurës, të bëhen tepër kritikë dhe në fund të pakëndshëm.

Akrepi

Si një shenjë uji e njohur për anën e tij të errët, Akrepi mund të jetë paksa i tepërt për disa njerëz. Intensiteti i tij mund të jetë i tepërt për disa, veçanërisht nëse nuk e njohin mirë njëri-tjetrin. “Akrepat gjithashtu priren t’i mbajnë të fshehta ndjenjat e tyre të vërteta dhe mund të duken si të fshehtë, gjë që mund ta bëjë të vështirë për të tjerët t’u afrohen atyre,” vëren Rachel Clare. “Për shkak të kësaj, ato nuk përshtaten saktësisht me atë që ne kemi në mendje si popullore. Më shpesh sesa jo, njerëzit priren të largohen prej tyre dhe jo drejt tyre, dhe kështu ata kryesojnë listën e shenjave më pak të njohura.”