Këto janë frutat më të mira për t’i konsumuar në mëngjes

Tashmë e dini se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe, si çdo vakt, ai duhet të përbëhet nga të gjithë makronutrientët, proteinat, karbohidratet dhe yndyrnat, si dhe shumë lëndë ushqyese. Mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj duke marrë fibra, vitamina dhe antioksidantë është të shtoni disa fruta në mëngjesin tuaj. Por nëse nuk e dini se cilat fruta janë të përshtatshme, ne jemi këtu për t’ju dhënë përgjigjen.

Portokalli

Portokallet, si të gjitha agrumet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, fibrave, kaliumit dhe fitokimikateve që kanë efekte anti-inflamatore dhe nxisin detoksifikimin. Ato gjithashtu ndihmojnë në shëndetin e mirë të zemrës.

Një lëng portokalli i saposhtrydhur, apo edhe një i plotë, do t’ju sigurojë shumë nga vitaminat që trupi juaj ka nevojë çdo ditë, duke ju dhënë gjithashtu një shije të ëmbël.

Molla

Nuk do ta themi sepse e dini, por një mollë në ditë do t’ju mbajë vërtet të shëndetshëm, falë përmbajtjes së fibrave, vitaminës C, antioksidantëve dhe kuercetinës. Kuercetina ka veti anti-virale dhe anti-bakteriale dhe mund të forcojë sistemin imunitar, por është ende veçanërisht i dobishëm për njerëzit me alergji sezonale. Gjithashtu, fibrat bimore që përmban ju mbajnë të ngopur për më gjatë, duke shmangur kështu vaktet e vogla.

Molla është shumë e lehtë për mëngjesin tuaj, sepse për ta ngrënë nuk keni nevojë për ndonjë përgatitje, përveçse ta lani, kështu që mund ta hani direkt ose t’ia shtoni kosit, tërshërës ose edhe ta hani pas dolli. Zgjidhni të mos hiqni lëkurën pasi përmban shumë lëndë ushqyese.

Shegë

Përveç fatit të mirë, shega na ofron edhe shumë antioksidantë të quajtur antocianin, të cilët mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave riprodhuese dhe janë studiuar si mjet për parandalimin e kancerit të prostatës, zorrës së trashë, mushkërive dhe gjirit. Por ai nuk qëndron aty. Shega përmban vitamina C dhe K, kalium, fibra dhe folate.

Mund të jetë një shtesë e shkëlqyer për kosin tuaj, apo edhe të pini lëngun e saj.

Pjepri

Kush nuk dëshiron të fillojë një ditë vere me një copë pjepër të ftohtë? Marrja përveç shumë ujit dhe vitaminave A dhe C, kaliumit dhe fibrave dhe më e mira nga të gjitha me shumë pak kalori.

Banane

Ndoshta ju e keni demonizuar atë dhe është koha për të rivendosur reputacionin e saj. Banania përmban niseshte rezistente, e cila nuk tretet nga trupi ynë, por është një bakter i dobishëm në zorrë. Është gjithashtu një burim shumë i mirë i fibrave, vitaminave, kaliumit, manganit dhe magnezit.

Ashtu si mollët, bananet janë një frut shumë i lehtë për t’u pasur pranë, dhe nuk mund të mendohet për një mëngjes pa banane.