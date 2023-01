Këto janë 4 ushqimet që ju zbardhin dhëmbët

Bardhësia dhe shëndeti i dhëmbëve tuaj, varen nga kujdesi që ju iu ushtroni dhe ushqimi që hani. Ju mund të shkoni shpesh te dentisti, të përdorni zbardhues popullorë, por nëse do përdorni ushqimet që ju sugjerojmë më poshtë, buzëqeshja e përsosur do rikthehet te ju.

1. Brokoli

Në vend se t’i zieni, hajeni bokolin të papërpunuar. Vlerat e tyre ushqyese veprojnë si një furçe dhëmbësh natyrale, që pastron dhëmbët. Plus, nivelet e larta të hekurit mund t’ju mbulojnë zmaltin dhe ndihmon largimin e njollave dhe baktereve të dëmshme.

2. Luleshtrydhe

Një pastë e bërë me luleshtrydhe dhe sodë buke është shumë e njohur për zbardhjen natyrale të dhëmbëve. Acidi malik në fruta të ndritshme, vepron si zbardhues. Sapo e kryeni larjen me luleshtrydhe dhe sode, lajini dhëmbët dhe njëherë me furçë, sepse luleshtrydhja ka sheqerna.

3. Karota

Ngrënia e karotës të papërpunuar është shumë efektive në zbardhjen e dhëmbëve, por jo vetëm karota. Edhe rrënja e sa është efektive, bëni një fërkim të shpejtë me ta, dhe efekti do jetë mahnitës.

4. Djathi

Acidet laktike në djathë do të ndihmojnë në mbrojtjen e dhëmbëve kundër prishjes. Ju mund të lani dhëmbët, ose të hani vazhdimisht djathë.