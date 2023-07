Këto janë 3 ditët më me fat të korrikut për të gjitha shenjat e Horoskopit

Korriku pritet të jetë shumë interesant, megjithatë sytë dhe mendimet fokusohen tek karriera dhe çështjet profesionale.

Përveç Hënës së Plotë të sotme, më 17/07 pritet një hënë e re, por edhe shumë aspekte astrologjike, të cilat do të sjellin fillime dhe ndryshime të reja, të cilat do të prekin të gjitha shenjat.

Prandaj e kuptojmë se muaji i dytë i verës nuk do të na ofrojë aq shumë relaksim, por do të na mbajë vigjilentë dhe do të na bëjë të bëjmë ndryshimet e nevojshme për evolucionin tonë.

Ditët më të mira të korrikut janë:

10 korrik: Mërkuri formon një treshe me Neptunin, një aspekt ndihmues që sugjeron një humor romantik, një tendencë për t’u larguar nga realiteti, ndjekjet artistike dhe një prirje komunikuese. Mund të gjeni dëgjuesin e duhur, të bëni një bisedë që do t’ju bëjë të rimendoni ose të gjeni një person me të cilin mund të lidheni dhe të komunikoni më mirë. Edhe kjo ditë e veçantë mund të jetë ideale për të shpallur vendime të mëdha dhe ndryshime që po përgatiteni të bëni në jetën tuaj.

15 korrik: Dielli në Gaforre formon një gjashtëkëndësh me Uranin në Dem, një aspekt që favorizon ndryshimin, pavarësinë dhe autonominë në veprim, na bën më të çuditshëm. Nëse jeni të lodhur duke kënaqur dëshirat e të tjerëve, duke lënë pas dore tuajat, atëherë kjo ditë është ideale për ta ndryshuar këtë. Ndoshta është koha të mendoni më mirë për dëshirat tuaja më të thella, të lini mënjanë për pak mendimin e rrethit tuaj dhe të ndiqni atë që dëshironi vërtet.

17 korrik: Hëna e re e korrikut është formuar në shenjën e Gaforres, e cila është jashtëzakonisht e dobishme për fillimet e reja dhe për të pasur zhvillime në çështjet familjare dhe shtëpiake. Ndryshimet dhe zhvendosjet janë të favorizuara. Kjo ditë thërret “fillimin e ri” nga larg. Merrni atë vendim që ju ndryshon jetën, më në fund largohuni jashtë vendit nëse keni menduar për të për vite me radhë, dërgojani atë mesazh personit që ju intereson. Me pak fjalë, guxoni atë që dëshironi me të vërtetë dhe ndoshta do t’ju dalë.