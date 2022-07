Luftimet janë intensifikuar në Lysychansk.

Rodion Miroshnik, ambasador në Rusi i Republikës Popullore të Luhanskut të vetëquajtur pro-Moskës, i tha televizionit rus “Lysychansk është vënë nën kontroll”, por shtoi: “Për fat të keq, ai ende nuk është çliruar”.

Mediat ruse treguan video të milicisë së Luhanskut duke parakaluar në rrugët e Lysychansk duke valëvitur flamuj dhe brohoritur – por zëdhënësi i Gardës Kombëtare të Ukrainës Ruslan Muzychuk i tha TV ukrainas se qyteti mbeti në duart e Ukrainës.

“Tani ka beteja të ashpra pranë Lysychansk, megjithatë, për fat të mirë, qyteti nuk është i rrethuar dhe është nën kontrollin e ushtrisë ukrainase,” tha zoti Muzychuk.

Këshilltari i Zelenskyy, Oleksiy Arestovych tha se forcat ruse më në fund kishin kaluar lumin Siverskyy Donets dhe po i afroheshin qytetit nga veriu.

“Ky është me të vërtetë një kërcënim. Ne do të shohim. Unë nuk përjashtoj asnjë nga një numër rezultatesh këtu. Gjërat do të bëhen shumë më të qarta brenda një ose dy ditësh,” tha ai.

“Nëse Lysychansk merret, strategjikisht bëhet më e vështirë për rusët të vazhdojnë ofensivën e tyre. Linjat e frontit do të jenë më të sheshta dhe do të ketë një sulm frontal dhe jo nga krahët.”/albeu.com