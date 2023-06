Këshilltari i lartë i DASH bisedë më Vuçiç, inkurajon presidentin serb për qetësimin e situatës në veri

Këshilltari Special i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka njoftuar në Twitter se ka komunikuar në telefon me Presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç.

Chollet ka treguar se Vuçiçit i ka kërkuar që t’i qetësojë serbët në Veri dhe t’i kthehet dialogut.

“Dje e inkurajova Presidentin Vuçiç që t’i kërkojë serbëve të Kosovës të jenë të qetë, të marrë hapa që ndihmojnë zbutjen e krizës në pjesën veriore të Kosovës dhe të kthehet në rrugën e normalizimit dhe angazhimit konstruktiv në dialogun e lehtësuar nga BE”, ka shkruar Chollet.

Encouraged Serbian President Vucic @predsednikrs yesterday to urge calm among Kosovan Serbs, take steps to help defuse the crisis in the north of Kosovo, and return to the path of normalization and constructive engagement in the EU-facilitated Dialogue.

— Derek Chollet (@CounselorDOS) June 3, 2023