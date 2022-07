Keni kripë në shtëpi? Ja vetitë çudibërëse që do ju vijnë në ndihmë

Kripa ka qenë gjithmonë një domosdoshmëri gjatë vakteve, qoftë në restorant apo në shtëpi.

Megjithëse kripa ) është relativisht një erëza ushqimore, e marrë në sasi të mëdha mund të çojë në hipertension, probleme me veshkat dhe mbajtjen e lëngjeve. Sidoqoftë, mund të përdoret mirë për pastrimin e shtëpive.

Kripa largon milingonat

Për t’i hequr qafe milingonat, thjesht hidhni kripë në zonën ku zvarriten. Ka një përbërës në kripë që i largon milingonat. Këto krijesa të vogla bredhin planetin që nga kohra të lashta dhe janë qenie shumë inteligjente dhe punëtore. Megjithatë, njerëzit në kohët e lashta kanë zbuluar se erëza e preferuar e njeriut për ushqim është një repelant për milingonat.

Kripa do të zgjidhë problemet e lagështisë

Njerëzit shqetësohen për lagështinë brenda. Mos u mërzit. Pak kripë brenda shtëpisë do ta bëjë këtë. Përhapni kripë në zonat ku ka lagështirë shpesh.

Kripa do të pastrojë enët tuaja të argjendit

Varësisht nga shtëpia, argjendi përdoret shpesh ose rrallë. Edhe pse është fakt që argjendi humbet shkëlqimin e tij me kalimin e viteve, me përdorim të përditshëm ose vetëm kur ekspozohen. Kur vini re se enët tuaja të argjendit po humbasin verbimin e tyre, një majë kripë e përzier me një erëza tjetër do t’i kthejë shkëlqimin e saj origjinal.

Përzieni kripën me uthull dhe përdorni një furçë pastrimi. Përzierja do të largojë njollat ​​dhe do t’i kthejë shkëlqimin enëve tuaja të argjendit dhe objekteve të tjera metalike në shtëpinë tuaj./albeu.com